Ümit Özdağ’ın Ailesini Ziyarete Giden Ekrem İmamoğlu’na Ümit Özdağ’ın Oğlu Alp’ten İltifat

Silivri cezaevinde tutuklu olan Zafer Partisi kurucusu ve başkanı Ümit Özdağ’ın ailesini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ ve oğlu Alp Özdağ ile sohbet ettiler. Oğlu Alp Özdağ’ın Ekrem İmamoğlu’na iltifatı ise ortama pozitiflik kattı.