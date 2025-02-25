Ümit Özdağ’ın Ailesini Ziyarete Giden Ekrem İmamoğlu’na Ümit Özdağ’ın Oğlu Alp’ten İltifat
Ümit Özdağ’ın Ailesini Ziyarete Giden Ekrem İmamoğlu’na Ümit Özdağ’ın Oğlu Alp’ten İltifat
Silivri cezaevinde tutuklu olan Zafer Partisi kurucusu ve başkanı Ümit Özdağ’ın ailesini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Ümit Özdağ’ın annesi Gönül Özdağ ve oğlu Alp Özdağ ile sohbet ettiler. Oğlu Alp Özdağ’ın Ekrem İmamoğlu’na iltifatı ise ortama pozitiflik kattı.
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Alp, Ekrem İmamoğlu’na “Ekrem abi, yakından daha yakışıklı görünüyorsun” dedi.
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İltifatıyla gülümseten Alp’i yanına çağıran İmamoğlu, “Sen yakışıklısın da bizi öyle görüyorsun” yanıtını verdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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