Eski YÖK Başkanı Gürüz'den Dikkat Çeken Açıklama: ''İmamoğlu’nun Yatay Geçişinde Bir Problem Görmüyorum''
Eski YÖK Başkanı Gürüz'den Dikkat Çeken Açıklama: ''İmamoğlu’nun Yatay Geçişinde Bir Problem Görmüyorum''
Sahte diploma tartışmalarına 1995-2003 arasında YÖK Başkanlığı yapan Kemal Gürüz de katıldı. Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuşan Kemal Gürüz, “Ben hiçbir problem görmüyorum. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçişlerde sorun olmaz. Üniversite hiçbir şeyi gizli saklı yapmaz'' dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
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İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.
İmamoğlu 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.
''İmamoğlu’nun diploma denkliğinde, yatay geçişinde problem olduğunu düşünenler belki de üniversiteleri karıştırıyorlar'' diyen Kemal Gürüz sözlerine şöyle devam etti:
1985 yılında kurulan ve İmamoğlu’nun da okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi hakkında Kemal Gürüz, son olarak şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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