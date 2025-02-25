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Eski YÖK Başkanı Gürüz'den Dikkat Çeken Açıklama: ''İmamoğlu’nun Yatay Geçişinde Bir Problem Görmüyorum''

Eski YÖK Başkanı Gürüz'den Dikkat Çeken Açıklama: ''İmamoğlu’nun Yatay Geçişinde Bir Problem Görmüyorum''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 18:13

Sahte diploma tartışmalarına 1995-2003 arasında YÖK Başkanlığı yapan Kemal Gürüz de katıldı. Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye konuşan Kemal Gürüz, “Ben hiçbir problem görmüyorum. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçişlerde sorun olmaz. Üniversite hiçbir şeyi gizli saklı yapmaz'' dedi. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

YÖK'ün hazırladığı raporda, 'Yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır' denildi. Bu açıklama sonrası çıkan tartışmalar büyüdü. Tartışamalara 6 Aralık 1995 ile 6 Aralık 2003 döneminde YÖK Başkanlığı yapan Kemal Gürüz de dahil oldu.

İmamoğlu 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.

İmamoğlu 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yaptı.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan Kemal Gürüz “Kıbrıs’ta problemli üniversite vardı ama İmamoğlu’nun okuduğu üniversite değildi. Bir; İmamoğlu’nun okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi vardı, bir de Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi. Diploma denkliklerinde problem yaşanan üniversite Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi’ydi. Problemler yüzünden Girne Uluslararası Amerikan Üniversitesi’ni 1996’da kapattık zaten. Diploma denkliklerine çeki düzen vermek için de Diploma Denklik Yönetmeliği yayınladık, işleri yoluna koyduk'' dedi.

''İmamoğlu’nun diploma denkliğinde, yatay geçişinde problem olduğunu düşünenler belki de üniversiteleri karıştırıyorlar'' diyen Kemal Gürüz sözlerine şöyle devam etti:

''İmamoğlu’nun diploma denkliğinde, yatay geçişinde problem olduğunu düşünenler belki de üniversiteleri karıştırıyorlar'' diyen Kemal Gürüz sözlerine şöyle devam etti:

''Ben İmamoğlu’nun yatay geçişinde, denkliğinde problem görmüyorum. Problem olamaz. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Yatay geçişlerden tamamen üniversiteler sorumlu. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nin kurulları var, kuralları var. Her şey de açık seçik yapılır. Gizli saklı yapılmaz. Orada sorun olmaz”

1985 yılında kurulan ve İmamoğlu’nun da okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi hakkında Kemal Gürüz, son olarak şunları söyledi:

1985 yılında kurulan ve İmamoğlu’nun da okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi hakkında Kemal Gürüz, son olarak şunları söyledi:

KKTC üniversitelerinden yatay geçişler YÖK mevzuatına göre yapılıyor. KKTC ve Türkiye’deki fakülteler arasında yatay geçiş için kuralları Türk fakülteleri koyuyordu. Fakültelerin dekanları değil, kurulları öğrencilerin notlarını inceliyor ve uygunsa yatay geçişe uygun buluyor, rektörlük de onaylıyordu. O dönemde de böyle belki binlerce geçiş oldu.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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