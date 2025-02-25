Eski YÖK Başkanı Gürüz'den Dikkat Çeken Açıklama: ''İmamoğlu’nun Yatay Geçişinde Bir Problem Görmüyorum''

“KKTC üniversitelerinden yatay geçişler YÖK mevzuatına göre yapılıyor. KKTC ve Türkiye’deki fakülteler arasında yatay geçiş için kuralları Türk fakülteleri koyuyordu. Fakültelerin dekanları değil, kurulları öğrencilerin notlarını inceliyor ve uygunsa yatay geçişe uygun buluyor, rektörlük de onaylıyordu. O dönemde de böyle belki binlerce geçiş oldu.”