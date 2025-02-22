Adaylığını Açıklamıştı: Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması
Adaylığını Açıklamıştı: Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yapmıştı. İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı.
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Bu gelişmenin ardından bugün İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.
Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fükültesi mezunu. İmamoğlu'nun eğitim geçmişi hakkındaki bilgiler şöyle:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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