onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adaylığını Açıklamıştı: Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması

Adaylığını Açıklamıştı: Ekrem İmamoğlu'na Sahte Diploma Soruşturması

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.02.2025 - 12:42

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması başlatıldı. İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yapmıştı. İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yapmıştı. İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı.

Bu gelişmenin ardından bugün İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu gelişmenin ardından bugün İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.

İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.

İmamoğlu’nun 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme bölümüne geçişinin usulsüz olduğu iddia ediliyordu. İmamoğlu'nun yasa dışı yatay geçişle kaydını yaptırtıp mezun olması ve diploma almasının yasalara aykırı olduğunu savunur haberler gündeme geldi.

Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fükültesi mezunu. İmamoğlu'nun eğitim geçmişi hakkındaki bilgiler şöyle:

Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fükültesi mezunu. İmamoğlu'nun eğitim geçmişi hakkındaki bilgiler şöyle:

Trabzon Lisesinden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesine aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
76
27
13
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın