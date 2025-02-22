Resmen İflasını Açıkladı: Mağazaları Tek Tek Kapatıldı, 42 Mağazası Satıldı
Resmen İflasını Açıkladı: Mağazaları Tek Tek Kapatıldı, 42 Mağazası Satıldı
Bir hazır giyim devi daha iflas bayrağını çekti. Türkiye'de de ürünleri satılan İngiltere merkezli moda markası Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas etti. Şirket ilk aşamada 23 mağazasını kapattı.
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Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, “Mağaza kapanışlarından etkilenen çalışanlarımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.
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Mağazaları tek tek kapanan şirketin 200 çalışanı işsiz kaldı. Ekonomik krizinin derinleştiği İngiltere’de İngiltere’de 2025 yılı içinde 17 bin 350 mağazanın kapanması bekleniyor.
Yöneticiler, Ramzan ailesinin işlettiği yan şirket Orion'un, Quiz markası ve 42 mağazası da dahil olmak üzere bir dizi varlığı satın alması için anlaşma sağladı.
Yöneticiler tarafından tamamen kapatılan, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı 23 dükkanı satın almadı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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