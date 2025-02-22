Resmen İflasını Açıkladı: Mağazaları Tek Tek Kapatıldı, 42 Mağazası Satıldı

Geçen yıl kapanan mağaza sayısı ise 13 bini aştı. Dünyada krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de tekstil oldu. Şirket, geçtiğimiz ay Londra’nın ikinci kademe borsasından çekildi. Ancak dün kurumsal danışmanlık şirketi Teneo’yu iflas yöneticisi olarak atadı.