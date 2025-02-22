onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Resmen İflasını Açıkladı: Mağazaları Tek Tek Kapatıldı, 42 Mağazası Satıldı

Resmen İflasını Açıkladı: Mağazaları Tek Tek Kapatıldı, 42 Mağazası Satıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.02.2025 - 11:20

Bir hazır giyim devi daha iflas bayrağını çekti. Türkiye'de de ürünleri satılan İngiltere merkezli moda markası Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas etti. Şirket ilk aşamada 23 mağazasını kapattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, “Mağaza kapanışlarından etkilenen çalışanlarımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, “Mağaza kapanışlarından etkilenen çalışanlarımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

İngiltere merkezli üretim yapan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu dünyanın birçok ülkesinde ürünlerinin satışı devam eden moda devi Quiz, girdiği mali sıkıntının ardından resmen iflasını açıkladı.

Mağazaları tek tek kapanan şirketin 200 çalışanı işsiz kaldı. Ekonomik krizinin derinleştiği İngiltere’de İngiltere’de 2025 yılı içinde 17 bin 350 mağazanın kapanması bekleniyor.

Mağazaları tek tek kapanan şirketin 200 çalışanı işsiz kaldı. Ekonomik krizinin derinleştiği İngiltere’de İngiltere’de 2025 yılı içinde 17 bin 350 mağazanın kapanması bekleniyor.

Geçen yıl kapanan mağaza sayısı ise 13 bini aştı. Dünyada krizden en çok etkilenen sektörlerden biri de tekstil oldu. Şirket, geçtiğimiz ay Londra’nın ikinci kademe borsasından çekildi. Ancak dün kurumsal danışmanlık şirketi Teneo’yu iflas yöneticisi olarak atadı.

Yöneticiler, Ramzan ailesinin işlettiği yan şirket Orion'un, Quiz markası ve 42 mağazası da dahil olmak üzere bir dizi varlığı satın alması için anlaşma sağladı.

Yöneticiler, Ramzan ailesinin işlettiği yan şirket Orion'un, Quiz markası ve 42 mağazası da dahil olmak üzere bir dizi varlığı satın alması için anlaşma sağladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan, “Mağaza kapanışlarından etkilenen çalışanlarımızdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Ancak bu karar, şirketi daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak ve yüzlerce işi koruyacaktır” dedi.

Yöneticiler tarafından tamamen kapatılan, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı 23 dükkanı satın almadı.

Yöneticiler tarafından tamamen kapatılan, yaklaşık 200 işçinin çalıştığı 23 dükkanı satın almadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın