MEB Harekete Geçti: Liselerde Yeni Dönem Başlıyor
MEB Harekete Geçti: Liselerde Yeni Dönem Başlıyor
Liselerde artık dönem başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri de yeniden düzenlenirken, İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.
Yeni yönetmelikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi sürecine üç aşamalı bir komisyon yapısı getirildi.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.
Okul yöneticileri öğretmenlerin performansını her yıl en az bir kez değerlendirecek. Engelli öğrenciler için devamsızlık süresi 70 güne çıkarıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kalfalık ve ustalık belgeleri dijital ortamda oluşturulacak ve e-Devlet sistemine aktarılacak. Fiziki belge basımı yapılmayacak, kişiler belgelerini e-Devlet üzerinden yazdırabilecek.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan bu okullarda, en az 10 öğrenci bulunmadan sınıf açılmayacak. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısı azalsa bile eğitim devam edecek.
Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın