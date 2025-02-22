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MEB Harekete Geçti: Liselerde Yeni Dönem Başlıyor

MEB Harekete Geçti: Liselerde Yeni Dönem Başlıyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.02.2025 - 09:38

Liselerde artık dönem başlıyor. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde köklü değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü dikkat çekti.

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Öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Öğrencileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Düzenlenen yeni yönetmeliğe göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu oldu.

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri de yeniden düzenlenirken, İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.

Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri de yeniden düzenlenirken, İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.

Yeni düzenlemeyle beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Yeni yönetmelikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi sürecine üç aşamalı bir komisyon yapısı getirildi.

Yeni yönetmelikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi sürecine üç aşamalı bir komisyon yapısı getirildi.

İl Değerlendirme Komisyonu, İl Teklif Komisyonu ve Bakanlık Tespit Komisyonu’nun kararlarıyla bu okullar yıllık izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Başarısız okullar, merkezi sınavla öğrenci alma hakkını kaybedebilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.

Sektöre entegre okullarda, 11. sınıftan itibaren öğrenciler nakil yoluyla eğitim alabilecek. Engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunan öğretmenler ve süt izni kullananlar için haftalık ders programları özel olarak düzenlenecek.

Okul yöneticileri öğretmenlerin performansını her yıl en az bir kez değerlendirecek. Engelli öğrenciler için devamsızlık süresi 70 güne çıkarıldı.

Okul yöneticileri öğretmenlerin performansını her yıl en az bir kez değerlendirecek. Engelli öğrenciler için devamsızlık süresi 70 güne çıkarıldı.

Sağlık sorunları veya kamu görevi nedeniyle il değiştiren velilerin çocukları için kontenjan şartı aranmaksızın nakil hakkı tanındı.

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Kalfalık ve ustalık belgeleri dijital ortamda oluşturulacak ve e-Devlet sistemine aktarılacak. Fiziki belge basımı yapılmayacak, kişiler belgelerini e-Devlet üzerinden yazdırabilecek.

Kalfalık ve ustalık belgeleri dijital ortamda oluşturulacak ve e-Devlet sistemine aktarılacak. Fiziki belge basımı yapılmayacak, kişiler belgelerini e-Devlet üzerinden yazdırabilecek.

Diploması kullanılamayacak durumda olan veya kaybedenlere yeni diploma verilmeyecek. Bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenlenecek.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan bu okullarda, en az 10 öğrenci bulunmadan sınıf açılmayacak. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısı azalsa bile eğitim devam edecek.

Yetenek sınavıyla öğrenci alan bu okullarda, en az 10 öğrenci bulunmadan sınıf açılmayacak. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısı azalsa bile eğitim devam edecek.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verilecek.

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verilecek.

Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı.

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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