İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: Hafta Sonu Kurslara Kar Molası!
İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: Hafta Sonu Kurslara Kar Molası!
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmişti.
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Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrasında Şehir Hatları’nda tüm vapur seferleri iptal edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, kurslarla ilgili alınan kararı duyurdu.
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının devam edeceğini vurgulayan Vali Gül, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
İşte o paylaşım:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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İstanbul'dan bahsedip başlık resmine herhangi bi dağ köyünün fotosunu koymak kimin fikriydi
Ne önemli bir karar almışsınız gurur duyduk sizinle 👏