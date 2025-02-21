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İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: Hafta Sonu Kurslara Kar Molası!

İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: Hafta Sonu Kurslara Kar Molası!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 17:10

İstanbul'da kurslara kar engeli. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli merkez ve kursların sınav ve eğitim faaliyetlerine 22-23 Şubat tarihlerinde ara verildiğini açıkladı.

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Olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmişti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmişti.

Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrasında Şehir Hatları’nda tüm vapur seferleri iptal edildi.

Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrasında Şehir Hatları’nda tüm vapur seferleri iptal edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, kurslarla ilgili alınan kararı duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, kurslarla ilgili alınan kararı duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının devam edeceğini vurgulayan Vali Gül, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının devam edeceğini vurgulayan Vali Gül, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

'İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.”

İşte o paylaşım:

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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gnyy

İstanbul'dan bahsedip başlık resmine herhangi bi dağ köyünün fotosunu koymak kimin fikriydi

maestro__

Ne önemli bir karar almışsınız gurur duyduk sizinle 👏