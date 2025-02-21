İstanbul Valisi Davut Gül Duyurdu: Hafta Sonu Kurslara Kar Molası!

'İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.”