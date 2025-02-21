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İkinci Dalga Kapıda: Yarın En Soğuk Gece Yaşanacak

İkinci Dalga Kapıda: Yarın En Soğuk Gece Yaşanacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 13:52

Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.

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Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bugün, kar yağışının etkisini artırması bekleniyor ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bugün, kar yağışının etkisini artırması bekleniyor ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

İstanbul'da, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bir güvenlik önlemi daha alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bulunan bazı otoyol ve devlet yollarının, iki günlüğüne ağır taşıt trafiğine kapatıldığını açıkladı.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, "21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir" denildi.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, "21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir" denildi.

Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen hava şartları nedeniyle kritik yol kesimlerindeki trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar iki gün boyunca; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Bir diğer önemli gelişme ise, saat 24.00'ten itibaren, motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Bir diğer önemli gelişme ise, saat 24.00'ten itibaren, motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM),  bugün görülecek hafif kar yağışının yarın etkisini daha da artıracağı kaydedildi.

İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle de cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.

İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle de cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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