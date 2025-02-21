İkinci Dalga Kapıda: Yarın En Soğuk Gece Yaşanacak
İkinci Dalga Kapıda: Yarın En Soğuk Gece Yaşanacak
Tüm ülke geneli Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Çarşamba günü başlayan kar, İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.
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Yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bugün, kar yağışının etkisini artırması bekleniyor ve hafta sonu boyunca yoğun bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
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Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
KGM'den yapılan açıklamaya göre, "21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimiz için turuncu (tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir" denildi.
Bir diğer önemli gelişme ise, saat 24.00'ten itibaren, motosikletlerin ve kuryelerin trafiğe çıkması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.
İstanbulluları dışarı çıkmamaları konusunda uyaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıcaklıkların gece daha da düşeceği, özellikle de cumartesi gecesinin en soğuk gece olacağını açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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