Burcunda ilerleyen Venüs, sabah saatlerinde uzak yerleri ve yeni fikirleri temsil eden bölgendeki Ay'la zarif bir uyum kuruyor. Bir eğitim, bir yolculuk planı ya da ilham veren bir kitap gününe güzel bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Bu sabah çekiciliğin de her zamankinden yüksek; nereye gitsen olumlu karşılanıyorsun.

Öğleden sonra Ay kariyer evine geçiyor ve dikkatin profesyonel hedeflerine kayıyor. Bir sunum, bir görüşme ya da sorumluluk isteyen bir iş öne çıkabilir. Akşama doğru Ay'ın ilişkiler evindeki Neptün'le yaptığı açı, bir iş ortağının sözlerini yanlış anlamana yol açabilir; netleştirici tek bir soru her şeyi çözer.

Bekarsan, entelektüel bir sohbet kalbini çalabilir; bugün zihnini besleyen insanlara daha açıksın. Partnerin varsa, birlikte bir hafta sonu kaçamağı planlamak ikinize de heyecan verir. Gün sonunda kendine güzel bir müzik açmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…