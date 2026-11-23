Sevgili Terazi, burcundaki Venüs zarafetini korurken bu akşam keşif evinde Dolunay parlıyor. Ufkunu genişletme isteğin hiç bu kadar güçlü olmamıştı: Bir seyahat planı, bir eğitim başvurusu ya da hayata dair büyük bir sorunun cevabı bugün netleşebilir. Uranüs'ün etkisiyle aklına hiç beklemediğin bir rota gelebilir; hayal etmekten korkma.

Sabah saatlerinde Ay dönüşüm evinden sosyal çevre evindeki Jüpiter ve Mars'a kare açı yapıyor. Bir arkadaşınla ortak bir masraf ya da paylaşılan bir sorumluluk konusunda küçük bir anlaşmazlık çıkabilir. Senin diplomatik yaklaşımın bu konuyu kolayca tatlıya bağlar.

Güneş iletişim evinde ve sözlerin bugün ikna edici. Bekar Teraziler için yabancı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle yapacağın sohbet kalbini heyecanlandırabilir. Partnerli Teraziler ise partneriyle birlikte bir hafta sonu kaçamağı planlayarak ilişkiye macera katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…