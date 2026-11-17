Burcunda ilerleyen yönetici gezegenin Venüs, düz harekete geçişinin ardından sana yeniden zarafetini ve çekiciliğini hatırlatıyor sevgili Terazi. Bu ay biraz geri planda kalan isteklerin yavaş yavaş yerine oturuyor. Kendine güzel bir kıyafet seçmek, saçına küçük bir değişiklik yapmak ya da sadece aynada kendine gülümsemek bile bugün moralini yükseltir.

Ay'ın Balık burcunda, gündelik işler ve sağlık evinde ilerlemesi ise günün pratik tarafına dikkat çekiyor. Yapılacaklar listeni sadeleştirmek, bedenine iyi gelecek küçük alışkanlıklar eklemek için uygun bir gün. Öğle saatlerinde Güneş ile Jüpiter arasındaki kare, para konusunda biraz iyimser davranmana neden olabilir. Arkadaş ortamında ya da bir sosyal planda bütçeni fazla esnetmemeye özen göster.

Bekarsan, iş yerinde ya da günlük rutinde sıkça karşılaştığın biriyle aranda tatlı bir yakınlık oluşabilir. Partnerliysen, ev işlerini birlikte paylaşmak bugün romantik bir jest kadar değerli olacak. Akşam hafif bir yemek ve sakin bir dizi keyfi tam sana göre.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…