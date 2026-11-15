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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?
İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları
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