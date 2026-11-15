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Terazi Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Yöneticin Venüs kendi burcunda düz hareketini sürdürüyor ve bu hafta çekiciliğin, uyumun ve zevk alma kapasiten çok yüksek. Salı günü Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı, hem aşkta hem arkadaşlıkta sıcak bir an getiriyor. Kendini ödüllendirmek ve sevdiğin şeylerle ilgilenmek için güzel bir hafta.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter dostluk ve hayaller evinde buluşuyor. Sosyal çevrenden gelen bir teklif, ortak bir proje ya da hayalini gerçekleştirme fırsatı hafta başında kapını çalabilir. Güneş para evinden ilerlerken sana kazançlarını gözden geçirme fırsatı veriyor.

Pazar günü Ay'ın Venüs'le karşılıklı açısı, ilişkilerde küçük bir denge arayışı yaratabilir; açık iletişim bunu kolayca çözer. Bekar Teraziler, haftanın ilk yarısında arkadaşlar aracılığıyla biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, birlikte katılacağınız bir etkinlikle ilişkiye neşe katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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