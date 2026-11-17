'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusuyla yola çıkan Gassal'da merakla beklenen gün geldi. Ahmet Kural'ın başrolündeki dizinin dördüncü sezonu 19 Kasım Perşembe günü tabii'de yayına giriyor.

Platformun daha önce yaptığı açıklamaya göre bu sezon aynı zamanda dizinin finali olacak. Sümeyye Karaarslan'ın kaleminden çıkan yeni sezonda Baki'nin yalnızlığı, hayatına giren meraklı komşusu Gülşen ile daha da derinleşiyor. Gülşen'e Özlem Tokaslan hayat verirken kadroda Bülent Şakrak ve Deniz Cengiz de yer alıyor.

Fragmanda yalnızca bir anlığına görünen Hande Soral'ın Nihan'ının final sezonunda ne kadar yer alacağı ise hâlâ hayranların en çok merak ettiği konular arasında.