Ahmet Kural'ın Gassal'ından Helin Kandemir'in Çiçekçi Kız'ına Bu Hafta Yayına Girecek 7 Dizi
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Ahmet Kural'ın Baki'siyle üç sezondur izleyicileri hem güldüren hem hüzünlendiren Gassal, final sezonuyla bu hafta geri dönüyor. Üstelik dijital platformlarda yoğun bir hafta var: Netflix'in milyarlarca dolarlık FTX skandalını anlatan dizisinden Percy Jackson'ın yeni sezonuna kadar 7 yapım 17-23 Kasım arasında izleyiciyle buluşuyor.
Kaynak: Box Office Türkiye
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gassal, 19 Kasım'da tabii'de başlayacak dördüncü sezonuyla Baki'nin hikâyesine son noktayı koyacak.
Helin Kandemir ile Hakan Çelebi'nin başrolündeki Çiçekçi Kız, 19 Kasım'da TOD'da izleyiciyle buluşuyor.
Milyarlarca dolarlık FTX skandalı, Julia Garner ve Anthony Boyle'lu The Altruists ile 19 Kasım'da Netflix'te.
Percy Jackson ve Olimposlular'ın 3. sezonunun ilk iki bölümü 20 Kasım'da Disney+'ta yayınlanacak.
La Casa de Papel'in Palermo'su Rodrigo de la Serna, 18 Kasım'da başlayacak Gordon'da gerçek bir suç dosyasına hayat veriyor.
Gerçek olaylardan esinlenen Polonya yapımı Canavar Yasası, dört bölümüyle 18 Kasım'da Netflix'te.
D.P.'nin yaratıcısı Han Jun-hee'nin yeni dizisi The Blue Road, 20 Kasım'da Netflix'te başlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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