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Nihan Yeni Sezonda Olacak mı: Gassal'ın 4. Sezon Fragmanındaki Hande Soral Detayı Gündem Oldu!

Nihan Yeni Sezonda Olacak mı: Gassal'ın 4. Sezon Fragmanındaki Hande Soral Detayı Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 08:38 Son Güncelleme: 02.11.2026 - 08:39
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'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusuyla karşımıza çıkan Baki'nin hikâyesiyle izleyicileri hem gülümseten hem de hüzünlendiren Gassal, uzun bir bekleyişin ardından 4. sezon fragmanıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. tabii'nin paylaştığı fragmanı izleyen dizi tutkunları sevinçlerini doyasıya yaşarken, bir sahnede beliren ve sonra bir daha görünmeyen Nihan herkesin aklına aynı soruyu düşürdü. Yeni sezonda kimlerin Baki'nin yanında olacağı, kimlerin hikâyeye veda ettiği ve dizinin ne zaman başlayacağı da şimdiden en çok merak edilenler arasında yer aldı.

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Ahmet Kural'ın Baki'siyle kalplere dokunan Gassal, Aralık 2024'ten bu yana tabii'nin sevilen dizileri arasında.

Ahmet Kural'ın Baki'siyle kalplere dokunan Gassal, Aralık 2024'ten bu yana tabii'nin sevilen dizileri arasında.

Ahmet Kural'ın Baki'ye can verdiği Gassal, 21 Aralık 2024'te tabii'de yayına girdiği ilk günden itibaren sıra dışı hikâyesiyle ekran başındakileri kendine bağlamayı başarmıştı. Ölümle burun buruna geldikten sonra kendi cenazesini yıkayacak kimsesinin olmadığını fark eden bir gassalın yalnızlığını, hüznü ve mizahı aynı karede buluşturan bir dille anlatan dizi, kısa sürede izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer edindi.

Sümeyye Karaarslan'ın kaleminden çıkan Zera Medya imzalı yapımın ilk 20 bölümünde yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken, sonraki bölümlerde bu görevi Onur Tan ile Karaarslan birlikte üstlendi. Mayıs 2025'te ikinci sezonuyla dönen Gassal, 10 Nisan 2026'da da üçüncü sezonunun 10 bölümünü bir anda tabii'ye ekleyerek hayranlarına tek solukta izlenecek bir sezon sundu.

Üçüncü sezonun ardından geçen yaklaşık yedi aylık özlem, yeni fragmanın gelişiyle yerini büyük bir heyecana bıraktı.

Gassal 4. sezon fragmanında Hande Soral'ın Nihan'ı bir anlığına belirip ortadan kayboldu.

Gassal 4. sezon fragmanında Hande Soral'ın Nihan'ı bir anlığına belirip ortadan kayboldu.

Heyecanın ortasında hayranların dikkatini en çok çeken an ise tabii'nin 1 Kasım akşamı #4DörtlükSezon notuyla paylaştığı fragmandaki Nihan sahnesi oldu. Hande Soral'ın hayat verdiği Nihan, tanıtımda yalnızca kısa bir an görünüp sonraki karelerde bir daha ortaya çıkmayınca dizinin sadık izleyicilerinin aklında soru işaretleri belirdi.

Bu merakı daha da büyüten, Soral'ın yaz aylarında TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'de Zeynep karakteri için anlaştığına dair haberler oldu. İki gelişme yan yana gelince 'Gassal 4. sezonda Nihan olacak mı?' sorusu, dizinin hayranlarının en çok peşine düştüğü konulardan biri haline geldi.

Ne yapım ekibinden ne de tabii'den Hande Soral'ın Gassal'a veda ettiğine dair resmi bir açıklama gelmiş değil, bu yüzden Nihan'ın yeni sezonda geri dönüş sahneleriyle mi yer alacağı yoksa hikâyeden tamamen mi çıkacağı şimdilik merakla bekleniyor.

Gassal 4. sezon oyuncularına Baki'nin meraklı komşusu Gülşen rolüyle Özlem Tokaslan da katıldı.

Gassal 4. sezon oyuncularına Baki'nin meraklı komşusu Gülşen rolüyle Özlem Tokaslan da katıldı.

Nihan'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken, Baki'nin yanında yeni sezonda kimlerin olacağına dair bazı ipuçları da şimdiden ortaya çıktı. Gassal'ın kalbi Ahmet Kural yine Baki olarak hikâyenin merkezinde yer alırken, gazeteci Birsen Altuntaş'ın nisan ayındaki haberine göre son olarak tabii'nin Temiz Para dizisiyle ekranlarda olan Özlem Tokaslan da Baki'nin mahalledeki meraklı komşusu Gülşen rolüyle kadroya renk katacak.

Önceki sezonlarda Erdal Cindoruk'un Aziz'i, Mesut Akusta'nın Haris'i ve Serkan Ercan'ın Nazım'ı da izleyicilerin sevdiği yüzler arasındaydı, ancak bu isimlerin yeni sezonda dönüp dönmeyeceğini gösteren resmi bir kadro listesi henüz paylaşılmadı. Bayhan ve Kubat'ın sesiyle hafızalara kazınan şarkılarıyla da akıllarda kalan dizide, bu kez arabeskin sevilen ismi Kibariye'nin sesinin yankılanacağı konuşuluyor.

'Gassal 4. sezon ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı ise hâlâ belirsiz, çünkü tabii fragmanla birlikte bir yayın tarihi paylaşmadı ve hayranlar bu müjdeli haberi sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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