Nihan Yeni Sezonda Olacak mı: Gassal'ın 4. Sezon Fragmanındaki Hande Soral Detayı Gündem Oldu!

Heyecanın ortasında hayranların dikkatini en çok çeken an ise tabii'nin 1 Kasım akşamı #4DörtlükSezon notuyla paylaştığı fragmandaki Nihan sahnesi oldu. Hande Soral'ın hayat verdiği Nihan, tanıtımda yalnızca kısa bir an görünüp sonraki karelerde bir daha ortaya çıkmayınca dizinin sadık izleyicilerinin aklında soru işaretleri belirdi.

Bu merakı daha da büyüten, Soral'ın yaz aylarında TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'de Zeynep karakteri için anlaştığına dair haberler oldu. İki gelişme yan yana gelince 'Gassal 4. sezonda Nihan olacak mı?' sorusu, dizinin hayranlarının en çok peşine düştüğü konulardan biri haline geldi.

Ne yapım ekibinden ne de tabii'den Hande Soral'ın Gassal'a veda ettiğine dair resmi bir açıklama gelmiş değil, bu yüzden Nihan'ın yeni sezonda geri dönüş sahneleriyle mi yer alacağı yoksa hikâyeden tamamen mi çıkacağı şimdilik merakla bekleniyor.