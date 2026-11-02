Nihan Yeni Sezonda Olacak mı: Gassal'ın 4. Sezon Fragmanındaki Hande Soral Detayı Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Ölünce beni kim yıkayacak?' sorusuyla karşımıza çıkan Baki'nin hikâyesiyle izleyicileri hem gülümseten hem de hüzünlendiren Gassal, uzun bir bekleyişin ardından 4. sezon fragmanıyla hayranlarının yüzünü güldürdü. tabii'nin paylaştığı fragmanı izleyen dizi tutkunları sevinçlerini doyasıya yaşarken, bir sahnede beliren ve sonra bir daha görünmeyen Nihan herkesin aklına aynı soruyu düşürdü. Yeni sezonda kimlerin Baki'nin yanında olacağı, kimlerin hikâyeye veda ettiği ve dizinin ne zaman başlayacağı da şimdiden en çok merak edilenler arasında yer aldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ahmet Kural'ın Baki'siyle kalplere dokunan Gassal, Aralık 2024'ten bu yana tabii'nin sevilen dizileri arasında.
Gassal 4. sezon fragmanında Hande Soral'ın Nihan'ı bir anlığına belirip ortadan kayboldu.
Gassal 4. sezon oyuncularına Baki'nin meraklı komşusu Gülşen rolüyle Özlem Tokaslan da katıldı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın