Bir Başkadır'ın 6 Yıl Sonra Gelen İkinci Sezonu Netflix Türkiye Listesinde Zirveye Yerleşti

Netflix Türkiye'nin ses getiren yapımlarından Bir Başkadır, 6 yıl sonra ikinci sezonuyla geri döndü. Çekimleri geçen sene yapılan 4 bölümlük sezon 12 Kasım'da yayınlandı ve kısa sürede Netflix Türkiye'de zirveye yerleşti. Dizinin yazarı ve yönetmeni Berkun Oya bu sezon Başkomiser Muzaffer karakteriyle başrolde de yer alıyor. Oya, üç çocuk babası ve mütedeyyin bir polisi canlandırıyor.