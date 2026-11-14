Bir Başkadır'ın 6 Yıl Sonra Gelen İkinci Sezonu Netflix Türkiye Listesinde Zirveye Yerleşti
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Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 6 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla Netflix'e döndü. 4 bölümden oluşan yeni sezon 12 Kasım'da yayınlandı ve Netflix Türkiye listelerinde yerini aldı. Oya bu sezon Başkomiser Muzaffer karakteriyle başrolde de yer alıyor. Öykü Karayel ve Defne Kayalar da kadroda bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İkinci sezon Netflix'te zirvede.
Meryem'i Öykü Karayel oynuyor.
Peri'yi Defne Kayalar canlandırıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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