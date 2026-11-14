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Bir Başkadır'ın 6 Yıl Sonra Gelen İkinci Sezonu Netflix Türkiye Listesinde Zirveye Yerleşti

Bir Başkadır'ın 6 Yıl Sonra Gelen İkinci Sezonu Netflix Türkiye Listesinde Zirveye Yerleşti

Netflix Bir Başkadır
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 16:27
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Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 6 yıl aradan sonra ikinci sezonuyla Netflix'e döndü. 4 bölümden oluşan yeni sezon 12 Kasım'da yayınlandı ve Netflix Türkiye listelerinde yerini aldı. Oya bu sezon Başkomiser Muzaffer karakteriyle başrolde de yer alıyor. Öykü Karayel ve Defne Kayalar da kadroda bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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İkinci sezon Netflix'te zirvede.

İkinci sezon Netflix'te zirvede.

Netflix Türkiye'nin ses getiren yapımlarından Bir Başkadır, 6 yıl sonra ikinci sezonuyla geri döndü. Çekimleri geçen sene yapılan 4 bölümlük sezon 12 Kasım'da yayınlandı ve kısa sürede Netflix Türkiye'de zirveye yerleşti. Dizinin yazarı ve yönetmeni Berkun Oya bu sezon Başkomiser Muzaffer karakteriyle başrolde de yer alıyor. Oya, üç çocuk babası ve mütedeyyin bir polisi canlandırıyor.

Meryem'i Öykü Karayel oynuyor.

Meryem'i Öykü Karayel oynuyor.

İkinci sezonda Meryem karakterine Öykü Karayel hayat veriyor. Yeni sezon hem Muzaffer'in aile yaşantısına hem de komşusu Meryem ile hayatının kesiştiği noktaya odaklanıyor. Bu iki hat, 4 bölümlük hikâyenin ana eksenini oluşturuyor.

Peri'yi Defne Kayalar canlandırıyor.

Peri'yi Defne Kayalar canlandırıyor.

Peri karakterini Defne Kayalar canlandırıyor ve dizinin diğer başrolleri arasında yer alıyor. İlk sezonun en çok konuşulan sahneleri arasındaki psikolog sahneleri bu sezonda da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Dizi, ilk sezonun üzerinden geçen 6 yılın ardından aynı sahnelerle izleyiciyle yeniden buluşuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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