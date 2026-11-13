Sen dizinin tam olarak Meryem karakterisin! Sevdiklerine değer veren, kalbinde hiç kötülük barındırmayan, samimi bir insansın. Sessiz görünebilirsin ama aslında etrafındaki her şeyi çok iyi okuyorsun. İnsanlar seni basit sanıp yanılıyor, çünkü sen çoğu şeyi söylemeden anlıyorsun. Yalana kolay kolay kanmıyorsun. Duygularını içinde yaşıyor, kimseye kolay açılmıyorsun. Bu yüzden bazen kendi içinde boğulduğunu hissedebilirsin. Ama Meryem gibi sen de her geçen gün biraz daha güçleniyorsun. Hayatın seni nereye sürüklerse sürüklesin, kendi sesini bulma yolunda ilerliyorsun. Bu yeni dönemde de korkularının üstüne gitmeye devam et...