Hangi Bir Başkadır 2. Sezon Karakterisin?
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Bir Başkadır yeni sezonuyla geri döndü ve hepimiz yine kendi içimizdeki o küçük karakteri aradık.
Peki sen bu hikâyede kimsin? Meryem mi, Peri mi, Hilmi mi yoksa Muzaffer mi? Cevapla, öğren!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Seni üzen bir şey olduğunda ilk tepkin ne olur?
2. Biri sana "Bence bir terapiste gitmelisin" derse ne dersin?
3. Mükemmel bir pazar gününü nasıl geçirirsin?
4. Birinin sana yalan söylediğini anladın. Ne yaparsın?
5. Arkadaş grubunda genellikle senin rolün hangisi?
6. Seni en iyi hangi cümle anlatır?
7. Sevgi senin için ne anlama gelir?
8. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
Meryem!
Peri!
Hilmi!
Muzaffer!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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