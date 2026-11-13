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Hangi Bir Başkadır 2. Sezon Karakterisin?

Hangi Bir Başkadır 2. Sezon Karakterisin?

dizi Netflix Bir Başkadır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 16:00
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Bir Başkadır yeni sezonuyla geri döndü ve hepimiz yine kendi içimizdeki o küçük karakteri aradık.

Peki sen bu hikâyede kimsin? Meryem mi, Peri mi, Hilmi mi yoksa Muzaffer mi? Cevapla, öğren!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Seni üzen bir şey olduğunda ilk tepkin ne olur?

1. Seni üzen bir şey olduğunda ilk tepkin ne olur?

2. Biri sana "Bence bir terapiste gitmelisin" derse ne dersin?

2. Biri sana "Bence bir terapiste gitmelisin" derse ne dersin?

3. Mükemmel bir pazar gününü nasıl geçirirsin?

3. Mükemmel bir pazar gününü nasıl geçirirsin?

4. Birinin sana yalan söylediğini anladın. Ne yaparsın?

4. Birinin sana yalan söylediğini anladın. Ne yaparsın?

5. Arkadaş grubunda genellikle senin rolün hangisi?

5. Arkadaş grubunda genellikle senin rolün hangisi?
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6. Seni en iyi hangi cümle anlatır?

6. Seni en iyi hangi cümle anlatır?

7. Sevgi senin için ne anlama gelir?

7. Sevgi senin için ne anlama gelir?

8. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?

8. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?

Meryem!

Meryem!

Sen dizinin tam olarak Meryem karakterisin! Sevdiklerine değer veren, kalbinde hiç kötülük barındırmayan, samimi bir insansın. Sessiz görünebilirsin ama aslında etrafındaki her şeyi çok iyi okuyorsun. İnsanlar seni basit sanıp yanılıyor, çünkü sen çoğu şeyi söylemeden anlıyorsun. Yalana kolay kolay kanmıyorsun. Duygularını içinde yaşıyor, kimseye kolay açılmıyorsun. Bu yüzden bazen kendi içinde boğulduğunu hissedebilirsin. Ama Meryem gibi sen de her geçen gün biraz daha güçleniyorsun. Hayatın seni nereye sürüklerse sürüklesin, kendi sesini bulma yolunda ilerliyorsun. Bu yeni dönemde de korkularının üstüne gitmeye devam et...

Peri!

Peri!

Sen dizinin tam olarak Peri karakterisin! Başarılı, kültürlü ve düzenli bir hayat kurmuş, kendini sürekli geliştirmeye çalışan bir insansın. Başkalarını dinlemekte, anlamakta ve çözüm üretmekte çok iyisin. Ama iş kendine gelince aynı şefkati kendine göstermeyi unutuyorsun. Herkesin derdine derman olurken kendi içindeki karmaşayı görmezden geliyorsun. Kontrolü elinde tutmayı seviyorsun, bu yüzden hayat planına uymayınca zorlanıyorsun. Her şeyin yolunda görünmesi senin için önemli. Oysa bazen en iyi şey durup 'Ben de iyi değilim' diyebilmek. Tıpkı Peri gibi, sen de kendi iç sesinle yüzleşmeye hazırsın...

Hilmi!

Hilmi!

Sen dizinin tam olarak Hilmi karakterisin! Yumuşak kalpli, içten ve gösterişten uzak bir insansın. Büyük laflar etmeyi sevmiyorsun ama yanındaki insanı rahat ettirmeyi çok iyi biliyorsun. Seni tanıyanlar için güvenilir, sıcak ve samimi bir limansın. Duygularını açmakta biraz çekingen olabiliyorsun. Bazen bir şey söylemek için doğru anı bekliyorsun ve o an geçip gidiyor. Hayatın karmaşasında sade ve dürüst kalabilmek senin en büyük gücün. İçindeki iyilik, çevrendekilere hâlâ iyi gelmeye devam ediyor...

Muzaffer!

Muzaffer!

Sen dizinin tam olarak Muzaffer karakterisin! Kendi doğruları olan, fikrini söylemekten çekinmeyen, güçlü bir duruşun var. Sözünün arkasında durursun, ne düşündüğünü herkes bilir. Sevdiklerin için sorumluluk almaktan kaçmıyorsun. Bu yüzden insanlar zor zamanlarında sana yaslanıyor. Ama bazen o sert tavrın, içindeki yumuşaklığı gölgeleyebiliyor. Haklı olsan bile karşındakini kırabildiğini fark etmiyorsun. İçindeki duyguları dile getirmek yerine kendi kabuğunda kalmayı tercih ediyorsun. Belki de artık biraz yavaşlayıp dinlemenin vakti gelmiştir...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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