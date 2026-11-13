Viral Olan Oda Testi: Seçtiğiniz Yatak Odası Kişiliğinizi Ele Veriyor
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Sosyal medyada bu aralar herkes aynı soruyu konuşuyor: 'Birinci oda mı, ikinci oda mı?'
Bir X kullanıcısının paylaştığı iki yatak odası tasarımı, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Kural basit: Bu iki odadan yalnızca birini seçebiliyorsunuz.
Kullanıcı daha sonra seçilen odaya göre bir karakter analizi de paylaştı. Önce odalara bakın, seçiminizi yapın, sonra aşağı inip kendinizi okuyun!
Peki siz hangi odayı seçtiniz?
1 numaralı odayı seçtiyseniz: Düzen ve kontrol sizin için her şey!
2 numaralı odayı seçtiyseniz: Odanız sizin sığınağınız!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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