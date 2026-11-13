'Sinir Bozucu Derecede İyi' Oynamış: Bir Başkadır'ın 2. Sezonunda Muzaffer'i Kimin Canlandırdığı Ortaya Çıktı!

1977'de Bursa'da dünyaya gelen Berkun Oya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduğu 1998 yılında Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurarak sahnede kendi oyunlarını yazıp yönetmeye başladı. Televizyonda İntikam, Masum ve Hekimoğlu gibi dizilerin senaryolarına imza atan Oya, 2020'de Netflix'te yayınlanan ve hem yazıp hem yönettiği Bir Başkadır'la çok daha geniş bir izleyici kitlesinin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Ardından yine Netflix için Cici filmini ve Kuvvetli Bir Alkış dizisini çeken Oya'nın kamera önü deneyimi de hiç az değil, çünkü Masum'daki otelci rolünün yanı sıra Sahra ve Filler ve Çimen gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Oya, 2023'te Bir Başkadır'ın Ruhiye'si Funda Eryiğit ile nikah masasına oturmuştu ve ikinci sezonda bu kez eşiyle aynı kadroda kamera karşısına geçti.