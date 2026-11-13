'Sinir Bozucu Derecede İyi' Oynamış: Bir Başkadır'ın 2. Sezonunda Muzaffer'i Kimin Canlandırdığı Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix'in altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla geri dönen Bir Başkadır, dört bölümlük yeni hikâyesine eklediği Muzaffer karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Karakteri izleyenler, ona hayat veren ismin aslında dizinin kamera arkasındaki en tanıdık yüzü olduğunu görünce performans hakkındaki yorumlarını paylaşmakta gecikmedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Berkun Oya, Bir Başkadır'ı yazıp yöneten ve Masum'da otelciyi oynayan isim olarak tanınıyor.
Muzaffer, Bir Başkadır'ın dört bölümlük ikinci sezonunda Berkun Oya'nın kamera önüne geçtiği karakter oldu.
Nâfi Alpay, Berkun Oya'nın Muzaffer performansı için 'sinir bozucu derecede iyi' yorumunu yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın