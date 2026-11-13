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'Sinir Bozucu Derecede İyi' Oynamış: Bir Başkadır'ın 2. Sezonunda Muzaffer'i Kimin Canlandırdığı Ortaya Çıktı!

'Sinir Bozucu Derecede İyi' Oynamış: Bir Başkadır'ın 2. Sezonunda Muzaffer'i Kimin Canlandırdığı Ortaya Çıktı!

Netflix Bir Başkadır
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 08:55 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 08:59
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Netflix'in altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla geri dönen Bir Başkadır, dört bölümlük yeni hikâyesine eklediği Muzaffer karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Karakteri izleyenler, ona hayat veren ismin aslında dizinin kamera arkasındaki en tanıdık yüzü olduğunu görünce performans hakkındaki yorumlarını paylaşmakta gecikmedi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Berkun Oya, Bir Başkadır'ı yazıp yöneten ve Masum'da otelciyi oynayan isim olarak tanınıyor.

Berkun Oya, Bir Başkadır'ı yazıp yöneten ve Masum'da otelciyi oynayan isim olarak tanınıyor.

1977'de Bursa'da dünyaya gelen Berkun Oya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduğu 1998 yılında Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurarak sahnede kendi oyunlarını yazıp yönetmeye başladı. Televizyonda İntikam, Masum ve Hekimoğlu gibi dizilerin senaryolarına imza atan Oya, 2020'de Netflix'te yayınlanan ve hem yazıp hem yönettiği Bir Başkadır'la çok daha geniş bir izleyici kitlesinin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Ardından yine Netflix için Cici filmini ve Kuvvetli Bir Alkış dizisini çeken Oya'nın kamera önü deneyimi de hiç az değil, çünkü Masum'daki otelci rolünün yanı sıra Sahra ve Filler ve Çimen gibi yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

Özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Oya, 2023'te Bir Başkadır'ın Ruhiye'si Funda Eryiğit ile nikah masasına oturmuştu ve ikinci sezonda bu kez eşiyle aynı kadroda kamera karşısına geçti.

Muzaffer, Bir Başkadır'ın dört bölümlük ikinci sezonunda Berkun Oya'nın kamera önüne geçtiği karakter oldu.

Muzaffer, Bir Başkadır'ın dört bölümlük ikinci sezonunda Berkun Oya'nın kamera önüne geçtiği karakter oldu.

Oya'nın eşiyle aynı kadroda yer aldığı ikinci sezon, ilk sezonun yayın tarihine sadık kalarak 12 Kasım 2026'da Netflix'e geldi ve sekiz bölümlük ilk sezonun aksine yalnızca dört bölümden oluşuyor. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi tanıdık isimlerin geri döndüğü yeni sezonda Meryem'in evliliği ve değişen hayatı merkeze alınırken, kadroya Onur Saylak ve Nur Sürer gibi yeni isimler de katıldı.

Muzaffer'i kimin oynadığı sorusunun cevabı ise doğrudan dizinin yaratıcısına çıkıyor, çünkü Berkun Oya bu sezon senaristlik ve yönetmenliğin yanında Muzaffer karakterini de bizzat canlandırıyor. Ekşi Şeyler'deki ikinci sezon incelemesi, Muzaffer'i mesleğinin verdiği gücü insanları baskı altına almak için kullanan ve izleyicide pek sempati uyandırmayan bir karakter olarak tarif ediyor. Böylesine rahatsız edici bir figürü onu yazan ismin oynaması da kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Nâfi Alpay, Berkun Oya'nın Muzaffer performansı için 'sinir bozucu derecede iyi' yorumunu yaptı.

Nâfi Alpay, Berkun Oya'nın Muzaffer performansı için 'sinir bozucu derecede iyi' yorumunu yaptı.

Muzaffer'e dair paylaşımların en çok dikkat çekenlerinden biri, sinema yorumlarıyla takip edilen Nâfi Alpay'dan geldi. Alpay, Berkun Oya'nın günümüz Türkiye'sine dair yeni tespitlerini kendisinden başka kimsenin yansıtamayacağını düşünerek Muzaffer'i bizzat oynamaya karar verdiğini yorumladı ve performansı için 'sinir bozucu derecede iyi oynamış' ifadesini kullandı.

Mekânlardan dekorasyona, diyaloglardan kıyafetlere kadar dizinin her detayda gerçekçiliğini koruduğunu ve ilk sezonun ruhuna sadık kaldığını vurgulayan Alpay, tek üzücü noktanın sezonun dört bölümle sınırlı kalması olduğunu belirtip Netflix'ten en az altı bölümlük bir üçüncü sezon istedi. Netflix ve Berkun Oya ise üçüncü sezonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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