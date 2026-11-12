Bir Başkadır 6 Yıl Sonra Döndü! İkinci Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
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Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, altı yıl aradan sonra Netflix'e döndü. Dizinin dört bölümlük ikinci sezonunun tamamı 12 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Meryem ve Peri'yi yeniden ekranda gören izleyiciler de yeni sezona dair ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Meryem'le Peri'nin yollarının kesiştiği ilk sezonun üzerinden altı yıl geçti.
Bir Başkadır, dört bölümlük ikinci sezonuyla Netflix'e döndü.
Yeni sezon yayınlanır yayınlanmaz ilk yorumlar da geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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