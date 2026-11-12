Bir Başkadır 6 Yıl Sonra Döndü! İkinci Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Berkun Oya, yeni sezonun da hem senaristi hem yönetmeni. 12 Kasım'da yayınlanan dört bölümün tamamı aynı anda Netflix'e eklendi. İlk sezondan tanıdığımız Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Nur Sürer kadroda yer alıyor. Bu kez Berkun Oya'yı da oyuncu kadrosunda görüyoruz. Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu ve Eda Akalın da diziye katılan isimler arasında. Netflix'in sezon tanıtımında ise yeni karşılaşmalar ve bu karşılaşmaların beraberinde getirdiği çatışmalar öne çıkıyor.