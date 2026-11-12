article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bir Başkadır 6 Yıl Sonra Döndü! İkinci Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Bir Başkadır 6 Yıl Sonra Döndü! İkinci Sezona Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 21:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, altı yıl aradan sonra Netflix'e döndü. Dizinin dört bölümlük ikinci sezonunun tamamı 12 Kasım'da izleyiciyle buluştu. Meryem ve Peri'yi yeniden ekranda gören izleyiciler de yeni sezona dair ilk yorumlarını sosyal medyada paylaştı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meryem'le Peri'nin yollarının kesiştiği ilk sezonun üzerinden altı yıl geçti.

Meryem'le Peri'nin yollarının kesiştiği ilk sezonun üzerinden altı yıl geçti.

Bir Başkadır'ı ilk kez Kasım 2020'de izlemiştik. Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem'in, Defne Kayalar'ın hayat verdiği psikiyatrist Peri'nin kapısını çalmasıyla başlayan hikaye, ilerleyen bölümlerde iki karakterin yakın çevresine de açılmıştı. Meryem'in ağabeyi Yasin'i Fatih Artman, yengesi Ruhiye'yi ise Funda Eryiğit canlandırıyordu. Meryem'le Peri'nin seansları bir yanda, Yasin'le Ruhiye'nin evinde yaşananlar diğer yanda derken, dizi aynı şehirde yaşayan ama birbirinden çok farklı hayatlar süren karakterleri bir araya getirmişti.

Bir Başkadır, dört bölümlük ikinci sezonuyla Netflix'e döndü.

Bir Başkadır, dört bölümlük ikinci sezonuyla Netflix'e döndü.

Berkun Oya, yeni sezonun da hem senaristi hem yönetmeni. 12 Kasım'da yayınlanan dört bölümün tamamı aynı anda Netflix'e eklendi. İlk sezondan tanıdığımız Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Nur Sürer kadroda yer alıyor. Bu kez Berkun Oya'yı da oyuncu kadrosunda görüyoruz. Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu ve Eda Akalın da diziye katılan isimler arasında. Netflix'in sezon tanıtımında ise yeni karşılaşmalar ve bu karşılaşmaların beraberinde getirdiği çatışmalar öne çıkıyor.

Yeni sezon yayınlanır yayınlanmaz ilk yorumlar da geldi.

Yeni sezon yayınlanır yayınlanmaz ilk yorumlar da geldi.

Altı yıl bekleyip dört bölümü birden açanlar, yeni sezon hakkındaki ilk izlenimlerini sosyal medyada paylaşmaya başladı. Peki ilk sezonu izlediği günden beri dizinin dönüşünü bekleyenler, Bir Başkadır'ın yeni sezonunu nasıl buldu? Buyurun, gelen yorumlara birlikte bakalım.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın