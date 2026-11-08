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Bir Başkadır'ın 2. Sezon Fragmanını İzleyenler Aynı Yorumda Birleşti: İlk Sezonu Unuttuk!

Bir Başkadır'ın 2. Sezon Fragmanını İzleyenler Aynı Yorumda Birleşti: İlk Sezonu Unuttuk!

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 11:46
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Netflix, Bir Başkadır’ın 12 Kasım’da başlayacak 2. sezonunun fragmanını yayınladı. Fragmanda Öykü Karayel’in Meryem’i, su arıtma için ayırdığı parayı seanslara harcadığını anlatıyor. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen fragmanın altında izleyiciler hem 6 yıllık arayla dalga geçti hem de Karayel’in oyunculuğuna övgü yağdırdı.

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Netflix, Bir Başkadır'ın 12 Kasım'da başlayacak 2. sezonu için Meryem ile Peri'yi yeniden seans odasında buluşturan fragmanı yayınladı.

Netflix, Bir Başkadır'ın 12 Kasım'da başlayacak 2. sezonu için Meryem ile Peri'yi yeniden seans odasında buluşturan fragmanı yayınladı.

Netflix, 6 yıllık aranın ardından Bir Başkadır'ın 2. sezon fragmanını yayınladı.

Fragmanda Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem, yine Defne Kayalar'ın Peri'sinin seans odasında. Ancak bu kez ilk sezondaki tedirgin kadının yerinde, terapiyi kendine ayırdığı bir lüks gibi gören bambaşka bir Meryem var.

Meryem, mutfağa su arıtma cihazı taktırmak için ayırdığı parayı son iki aydır seanslara harcadığını anlatıyor ve 'Helali hoş olsun, canıma değsin' diyerek konuyu bağlıyor.

Netflix Türkiye'nin 'Şu güzel sohbetimizden kıymetli mi?' notuyla paylaştığı fragman kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Peki izleyiciler ne dedi? Fragmanın altına gelen yorumlar en az sahnenin kendisi kadar konuşuldu.

Bir Başkadır'ın 2. sezon fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Yorumların büyük kısmı ilk sezonla yeni sezon arasındaki 6 yıllık araya takıldı.

Yorumların büyük kısmı ilk sezonla yeni sezon arasındaki 6 yıllık araya takıldı.
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Bir Başkadır'ın ilk sezonu 12 Kasım 2020'de, pandeminin en yoğun günlerinde yayınlanmıştı. Yeni sezon ise tam altı yıl sonra, 12 Kasım Perşembe günü izleyiciyle buluşacak.

Bu uzun ara, fragmanın altında adeta bir hayat muhasebesine dönüştü. Kimisi diziyi karantinada evin bir köşesinde izlediğini hatırladı, kimisi o günden bu yana evlenip çocuk sahibi olduğunu yazdı.

'Acele etmeseydiniz bi 5 sene daha beklerdik' yorumu yüzlerce beğeni alırken, ilk sezonda neler olduğunu unuttuğunu itiraf edenlerin sayısı da az değildi. Bazı izleyiciler ise yeni sezondan önce ilk sezonu baştan izlemek için nihayet bir bahaneleri olduğunu söyledi.

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Öykü Karayel'in Meryem performansı yine övgü topladı.

Öykü Karayel'in Meryem performansı yine övgü topladı.
twitter.com

Esprilerin arasında tek bir konuda neredeyse herkes hemfikirdi: Öykü Karayel.

Kısa süre önce 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Karayel'in konuşma biçimi, el hareketleri ve 'yani'li cümleleri seyircilerin gözünden kaçmadı. Pek çok izleyici, karakterin gerçek hayattan birebir alınmış gibi durduğunu yazdı.

Bazı yorumcular ise Meryem'in değişimine dikkat çekti. İlk sezonda seans odasında huzursuzca oturan Meryem'in artık rahatladığını, Peri'nin bakışlarının da daha şefkatli bir hale geldiğini öne sürdüler.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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