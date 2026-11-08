Bir Başkadır'ın 2. Sezon Fragmanını İzleyenler Aynı Yorumda Birleşti: İlk Sezonu Unuttuk!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Netflix, Bir Başkadır’ın 12 Kasım’da başlayacak 2. sezonunun fragmanını yayınladı. Fragmanda Öykü Karayel’in Meryem’i, su arıtma için ayırdığı parayı seanslara harcadığını anlatıyor. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen fragmanın altında izleyiciler hem 6 yıllık arayla dalga geçti hem de Karayel’in oyunculuğuna övgü yağdırdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Netflix, Bir Başkadır'ın 12 Kasım'da başlayacak 2. sezonu için Meryem ile Peri'yi yeniden seans odasında buluşturan fragmanı yayınladı.
Yorumların büyük kısmı ilk sezonla yeni sezon arasındaki 6 yıllık araya takıldı.
👇
👇
👇
👇
Öykü Karayel'in Meryem performansı yine övgü topladı.
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın