Bir Başkadır'ın 2. Sezon Fragmanını İzleyenler Aynı Yorumda Birleşti: İlk Sezonu Unuttuk!

Netflix, 6 yıllık aranın ardından Bir Başkadır'ın 2. sezon fragmanını yayınladı.

Fragmanda Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem, yine Defne Kayalar'ın Peri'sinin seans odasında. Ancak bu kez ilk sezondaki tedirgin kadının yerinde, terapiyi kendine ayırdığı bir lüks gibi gören bambaşka bir Meryem var.

Meryem, mutfağa su arıtma cihazı taktırmak için ayırdığı parayı son iki aydır seanslara harcadığını anlatıyor ve 'Helali hoş olsun, canıma değsin' diyerek konuyu bağlıyor.

Netflix Türkiye'nin 'Şu güzel sohbetimizden kıymetli mi?' notuyla paylaştığı fragman kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Peki izleyiciler ne dedi? Fragmanın altına gelen yorumlar en az sahnenin kendisi kadar konuşuldu.