Altı Yıl Sonra Tam Aynı Gün: Netflix'ten Bir Başkadır Hayranlarına Müjde, 2. Sezonun Tarihi Belli Oldu!
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Netflix'in 2020'de yayınlandığı anda Türkiye'nin dört bir yanında tartışma başlatan dizisi Bir Başkadır için uzun süredir beklenen müjde nihayet geldi. Netflix Türkiye, Berkun Oya imzalı dizinin ikinci sezonunu Meryem ile Peri'yi yeniden aynı seans odasında buluşturan bir kareyle ve 'Bir sonraki seansta görüşürüz.' notuyla duyurdu. Yıllardır yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak eden hayranlar için açıklanan tarih ise ayrı bir sürpriz barındırıyor.
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Öykü Karayel'in Meryem'i ile Bir Başkadır, 2020'de sekiz bölümlük ilk sezonuyla Türkiye'yi ekrana kilitlemişti.
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Netflix, Bir Başkadır'ın ikinci sezonunu ilk sezonun yayın yıl dönümü olan 12 Kasım'da izleyiciye sunacak.
Bir Başkadır 2. sezon dört bölümden oluşacak, Peri ve Meryem'in yanına yeni isimler katılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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