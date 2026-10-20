Altı Yıl Sonra Tam Aynı Gün: Netflix'ten Bir Başkadır Hayranlarına Müjde, 2. Sezonun Tarihi Belli Oldu!

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 12 Kasım 2020'de Netflix'te yayınlandığında kısa sürede yılın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti. Dizi, İstanbul'un kenar mahallesinden şehre temizliğe giden ve açıklanamayan bayılma nöbetleri yüzünden psikiyatr Peri'nin karşısına oturan Meryem'in hikâyesiyle açılıyor, ardından inancı, sınıfı ve yaşam tarzı birbirinden çok farklı insanların yollarını aynı noktada kesiştiriyordu.

Meryem'e hayat veren Öykü Karayel'in yanında Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı sekiz bölümlük sezon, sosyal medyada hem övgüyle hem de hararetli tartışmalarla haftalarca gündemde kaldı. Finalin ardından devam sezonuna dair uzun süre hiçbir açıklama gelmeyince 'Bir Başkadır neden iptal edildi?' ve 'Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi?' soruları da izleyicilerin aramalarından hiç eksik olmadı.