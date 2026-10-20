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Altı Yıl Sonra Tam Aynı Gün: Netflix'ten Bir Başkadır Hayranlarına Müjde, 2. Sezonun Tarihi Belli Oldu!

Altı Yıl Sonra Tam Aynı Gün: Netflix'ten Bir Başkadır Hayranlarına Müjde, 2. Sezonun Tarihi Belli Oldu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 11:45
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Netflix'in 2020'de yayınlandığı anda Türkiye'nin dört bir yanında tartışma başlatan dizisi Bir Başkadır için uzun süredir beklenen müjde nihayet geldi. Netflix Türkiye, Berkun Oya imzalı dizinin ikinci sezonunu Meryem ile Peri'yi yeniden aynı seans odasında buluşturan bir kareyle ve 'Bir sonraki seansta görüşürüz.' notuyla duyurdu. Yıllardır yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak eden hayranlar için açıklanan tarih ise ayrı bir sürpriz barındırıyor.

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Öykü Karayel'in Meryem'i ile Bir Başkadır, 2020'de sekiz bölümlük ilk sezonuyla Türkiye'yi ekrana kilitlemişti.

Öykü Karayel'in Meryem'i ile Bir Başkadır, 2020'de sekiz bölümlük ilk sezonuyla Türkiye'yi ekrana kilitlemişti.

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, 12 Kasım 2020'de Netflix'te yayınlandığında kısa sürede yılın en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti. Dizi, İstanbul'un kenar mahallesinden şehre temizliğe giden ve açıklanamayan bayılma nöbetleri yüzünden psikiyatr Peri'nin karşısına oturan Meryem'in hikâyesiyle açılıyor, ardından inancı, sınıfı ve yaşam tarzı birbirinden çok farklı insanların yollarını aynı noktada kesiştiriyordu.

Meryem'e hayat veren Öykü Karayel'in yanında Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen ve Alican Yücesoy gibi isimlerin yer aldığı sekiz bölümlük sezon, sosyal medyada hem övgüyle hem de hararetli tartışmalarla haftalarca gündemde kaldı. Finalin ardından devam sezonuna dair uzun süre hiçbir açıklama gelmeyince 'Bir Başkadır neden iptal edildi?' ve 'Bir Başkadır 2. sezon gelecek mi?' soruları da izleyicilerin aramalarından hiç eksik olmadı.

Netflix, Bir Başkadır'ın ikinci sezonunu ilk sezonun yayın yıl dönümü olan 12 Kasım'da izleyiciye sunacak.

Netflix, Bir Başkadır'ın ikinci sezonunu ilk sezonun yayın yıl dönümü olan 12 Kasım'da izleyiciye sunacak.

Yıllarca süren bu belirsizlik, Netflix'in Aralık 2025'te '5 yıl sonra yeniden' notuyla çekimlerin başladığını duyurmasıyla dağılmış, geriye yalnızca 'Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak?' sorusu kalmıştı. Netflix Türkiye bugün paylaştığı kareyle bu soruyu da yanıtladı ve yeni sezonun 12 Kasım Perşembe günü yalnızca Netflix'te izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Tarih, dizinin ilk sezonunun yayınlandığı günle birebir örtüştüğü için hayranlar yeni bölümlere ilk sezonun altıncı yıl dönümünde kavuşmuş olacak. Paylaşımdaki fotoğrafta Meryem'in, tıpkı ilk sezondaki gibi Peri'nin seans odasında onun karşısındaki koltukta oturduğu görülüyor ve 'Bir sonraki seansta görüşürüz.' notu, ikilinin seanslarının yeni sezonda da süreceğine işaret ediyor.

Bir Başkadır 2. sezon dört bölümden oluşacak, Peri ve Meryem'in yanına yeni isimler katılıyor.

Bir Başkadır 2. sezon dört bölümden oluşacak, Peri ve Meryem'in yanına yeni isimler katılıyor.

Seans odasındaki bu iki karakterin ilk sezondan geri dönen tek isimler olmadığı da biliniyor. Basına yansıyan bilgilere göre Öykü Karayel ve Defne Kayalar'a Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak ve Berkun Oya'nın kendisi de eşlik ediyor; kadroya ise Nur Sürer, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır ve Göktuğ Yıldırım gibi isimler dahil oldu.

İlk sezonu sekiz bölüm boyunca soluksuz izleyen seyirciyi bu kez daha kısa bir yolculuk bekliyor, çünkü KREK Film imzalı yeni sezon dört bölümden oluşacak. Netflix, Meryem'in ve diğer karakterlerin yeni sezonda neler yaşayacağına dair henüz bir konu özeti paylaşmadı; bu yüzden hikâyenin hangi yöne ilerleyeceği, 12 Kasım'da ekran başına geçecek izleyicilerin merakla beklediği en büyük soru olmaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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