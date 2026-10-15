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Netflix'in O Türk Dizisine Daredevil'dan Övgü: Meğer Charlie Cox, Dizinin Meryem'iyle Aynı Projede Oynamış!

Netflix'in O Türk Dizisine Daredevil'dan Övgü: Meğer Charlie Cox, Dizinin Meryem'iyle Aynı Projede Oynamış!

dizi Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 13:28 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 13:34
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Daredevil'ın Matt Murdock'ı Charlie Cox, New York Comic Con'da sorulan masum bir soruya Türk izleyicisini gülümseten bir cevap verdi. Rotten Tomatoes 'Bir arkadaşına ne önerirdin?' diye sordu, Cox'un aklına gelen ilk yapım Netflix'teki bir Türk dizisi oldu. Üstelik hikâyenin bir de sosyal medyanın hemen yakaladığı ikinci perdesi var.

Kaynak: Rotten Tomatoes

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Charlie Cox, Daredevil dizisindeki Matt Murdock rolüyle dünya çapında tanınan İngiliz bir oyuncu.

Charlie Cox, Daredevil dizisindeki Matt Murdock rolüyle dünya çapında tanınan İngiliz bir oyuncu.

Charlie Cox denince çoğu izleyicinin aklına tek bir yüz geliyor: Gündüz avukat, gece maskeli kanun adamı olan kör kahraman Matt Murdock. Oyuncu bu rolü ilk kez 2015'te Netflix'in Daredevil dizisinde üstlendi, yıllar sonra Disney+'taki Daredevil: Born Again ile karaktere geri döndü.

Stardust, Her Şeyin Teorisi ve Boardwalk Empire da Cox'un filmografisindeki tanıdık isimler arasında. Oyuncu geçtiğimiz günlerde Born Again'in 2027'de gelecek üçüncü ve son sezonunun ilk görüntülerini tanıtmak için New York Comic Con'daydı. Sahnede yanında Jessica Jones'un Krysten Ritter'ı ve Iron Fist'in Finn Jones'u vardı.

Charlie Cox'un Rotten Tomatoes kamerasına önerdiği dizi, Netflix'in Türk yapımı Bir Başkadır oldu.

Charlie Cox'un Rotten Tomatoes kamerasına önerdiği dizi, Netflix'in Türk yapımı Bir Başkadır oldu.

Rotten Tomatoes fuarda Marvel yıldızlarının karşısına aynı soruyla çıktı. Kimi sinema salonunda izlenmesi gereken filmleri saydı, Charlie Cox ise rotayı doğrudan İstanbul'a çevirdi.

Oyuncu, Netflix'te uluslararası adıyla Ethos olarak yayınlanan Bir Başkadır'ı önerdi ve şunları söyledi: 'Çok güzel çekilmişti, oyunculuklar muazzamdı. Gündelik hayatın içinden, gerçekten çok güzel bir hikâye ve beklenmedik yerlere gidiyor.'

Video 13 Ekim'de paylaşıldı ve kısa sürede Türk sosyal medyasına ulaştı. Bazı hesaplar sözleri 'son dönemde izlediği en etkileyici dizi' diye aktarsa da Cox videoda bir sıralama yapmıyor; diziyi gönül rahatlığıyla öneriyor.

Öykü Karayel ile Charlie Cox, İrlanda yapımı Kin dizisinin ikinci sezonunda aynı kadrodaydı.

Öykü Karayel ile Charlie Cox, İrlanda yapımı Kin dizisinin ikinci sezonunda aynı kadrodaydı.

Asıl sürpriz öneriden sonra geldi. Bir Başkadır'da Meryem'e hayat veren Öykü Karayel, Charlie Cox'un başrolde olduğu İrlanda yapımı suç dizisi Kin'in 2023'te yayınlanan ikinci sezonunda rol almıştı. Dublin'deki Kinsella ailesinin hikâyesini anlatan dizide Cox, 'Sihirbaz' lakaplı Michael Kinsella'yı oynuyor. Karayel ise hikâyeye dahil olan Türk suç ailesinin içinden Nuray Batuk'u canlandırmıştı.

Kadroda Kenan Ece ve Haydar Köyel gibi tanıdık Türk oyuncular da vardı. Türkiye Today'in haberine göre Karayel ve Köyel, RTÉ'nin 2027'de yayınlamayı planladığı üçüncü sezonda da yer alacak.

Bir Başkadır hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme daha var. Berkun Oya'nın 2020'de 8 bölümle yayınlanan dizisi, yaklaşık 4 bölümlük ikinci sezonun çekimlerini Ocak ayında tamamladı. 'Bir Başkadır 2. sezon ne zaman?' sorusunun yanıtı ise hâlâ belirsiz, Netflix henüz bir tarih açıklamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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