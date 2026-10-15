Netflix'in O Türk Dizisine Daredevil'dan Övgü: Meğer Charlie Cox, Dizinin Meryem'iyle Aynı Projede Oynamış!
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Daredevil'ın Matt Murdock'ı Charlie Cox, New York Comic Con'da sorulan masum bir soruya Türk izleyicisini gülümseten bir cevap verdi. Rotten Tomatoes 'Bir arkadaşına ne önerirdin?' diye sordu, Cox'un aklına gelen ilk yapım Netflix'teki bir Türk dizisi oldu. Üstelik hikâyenin bir de sosyal medyanın hemen yakaladığı ikinci perdesi var.
Kaynak: Rotten Tomatoes
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Charlie Cox, Daredevil dizisindeki Matt Murdock rolüyle dünya çapında tanınan İngiliz bir oyuncu.
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Charlie Cox'un Rotten Tomatoes kamerasına önerdiği dizi, Netflix'in Türk yapımı Bir Başkadır oldu.
Öykü Karayel ile Charlie Cox, İrlanda yapımı Kin dizisinin ikinci sezonunda aynı kadrodaydı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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