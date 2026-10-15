Netflix'in O Türk Dizisine Daredevil'dan Övgü: Meğer Charlie Cox, Dizinin Meryem'iyle Aynı Projede Oynamış!

Charlie Cox denince çoğu izleyicinin aklına tek bir yüz geliyor: Gündüz avukat, gece maskeli kanun adamı olan kör kahraman Matt Murdock. Oyuncu bu rolü ilk kez 2015'te Netflix'in Daredevil dizisinde üstlendi, yıllar sonra Disney+'taki Daredevil: Born Again ile karaktere geri döndü.

Stardust, Her Şeyin Teorisi ve Boardwalk Empire da Cox'un filmografisindeki tanıdık isimler arasında. Oyuncu geçtiğimiz günlerde Born Again'in 2027'de gelecek üçüncü ve son sezonunun ilk görüntülerini tanıtmak için New York Comic Con'daydı. Sahnede yanında Jessica Jones'un Krysten Ritter'ı ve Iron Fist'in Finn Jones'u vardı.