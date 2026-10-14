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Netflix Filminde Yer Almamıştı: Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Son Hali Gündem Oldu!

Netflix Filminde Yer Almamıştı: Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Son Hali Gündem Oldu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 09:35 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 09:39
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Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson, Londra sokaklarında objektiflere yakalandı. Elektrikli bisikletiyle ayak işlerini halleden oyuncunun elindeki tomar tomar parayı sayarken çekilen kareleri kısa sürede sosyal medyayı salladı. Netflix'in merakla beklenen filmi Peaky Blinders: The Immortal Man'de yer almayan Anderson'a ne olduğu yeniden konuşulmaya başladı.

Kaynak: Reality Tea

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Paul Anderson, Peaky Blinders'ta canlandırdığı Arthur Shelby rolüyle dünya çapında tanınan bir yıldız oldu.

Paul Anderson, Peaky Blinders'ta canlandırdığı Arthur Shelby rolüyle dünya çapında tanınan bir yıldız oldu.

1978'de Londra'nın Kennington semtinde doğan Paul Anderson'ın adı, 2013'te başlayan Peaky Blinders ile bir anda her yerde anılır oldu. Shelby ailesinin en büyük oğlu, öfkesini bir türlü dizginleyemeyen Arthur'u altı sezon boyunca canlandıran oyuncu, Cillian Murphy'nin Tommy'siyle birlikte dizinin en akılda kalan yüzlerinden biriydi.

Kariyeri tek bir rolden ibaret de değil. Sherlock Holmes: Gölge Oyunları, Diriliş, Legend ve Robin Hood gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Dizi 2022'de final yaptığında hayranların en büyük beklentisi, Arthur'u beyaz perdede yeniden görmekti.

Londra sokaklarında görüntülenen Paul Anderson'ın son hali, elindeki paralar yüzünden yeniden gündem oldu.

Londra sokaklarında görüntülenen Paul Anderson'ın son hali, elindeki paralar yüzünden yeniden gündem oldu.

Peaky Blinders evreninin devamı merakla beklenirken, sokakta yaşadığı iddia edilen Paul Anderson'ın para sayarken yakalandığı görüntüler gündemin tam ortasına oturdu. Daily Mail'in yayımladığı karelerde Anderson, elektrikli bisikletiyle şehirde dolaşıp ayak işlerini hallediyor; cebinden çıkardığı tomar halindeki parayı da sokağın ortasında tek tek sayıyor.

Görüntüler yayılınca sosyal medyada oyuncunun Londra sokaklarında yaşadığı öne sürüldü. Bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yok. Menajerlik ajansı ise oyuncunun işsiz kalmadığını, 2027'de vizyona girecek The Prince ile Nicolas Cage ve Ben Kingsley'nin de rol aldığı Fortitude projelerinde yer aldığını açıkladı.

Peki bu görüntüler neden bu kadar konuşuldu? Çünkü Anderson'ın adı son yıllarda daha çok mahkeme haberleriyle anıldı. Oyuncu 2023'te Londra'da bir pubda yasaklı maddeyle yakalanmış, Ocak 2024'te dört ayrı suçlamayı kabul ederek 1.345 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Arthur Shelby neden filmde yok sorusunun yanıtı, Steven Knight'ın kurduğu hikâyede saklı.

Arthur Shelby neden filmde yok sorusunun yanıtı, Steven Knight'ın kurduğu hikâyede saklı.

Mart 2026'da Netflix'e gelen Peaky Blinders: The Immortal Man, Arthur hayranlarını adeta yıktı. Filmde karakterin ekrana hiç çıkmadan öldüğü, üstelik Tommy'nin elinden can verdiği ortaya çıkıyor. Geçmişe dönüş sahnelerinde Arthur görünse de yüzü bir kez bile net gösterilmiyor.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, kararın tamamen hikâye gereği verildiğini, Tommy'nin kendini asla affedemeyeceği bir şey yapmış olması gerektiğini söyledi. Yasaklı madde davası Anderson'ın filmde yer alıp almayacağını tartışmaya açmıştı ama kadro dışı kalmasının bununla ilgili olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Anderson ise küskün değil; Peaky Blinders ailesine sevgi ve saygıdan başka bir şey hissetmediğini söyledi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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