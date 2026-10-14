Netflix Filminde Yer Almamıştı: Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Son Hali Gündem Oldu!

1978'de Londra'nın Kennington semtinde doğan Paul Anderson'ın adı, 2013'te başlayan Peaky Blinders ile bir anda her yerde anılır oldu. Shelby ailesinin en büyük oğlu, öfkesini bir türlü dizginleyemeyen Arthur'u altı sezon boyunca canlandıran oyuncu, Cillian Murphy'nin Tommy'siyle birlikte dizinin en akılda kalan yüzlerinden biriydi.

Kariyeri tek bir rolden ibaret de değil. Sherlock Holmes: Gölge Oyunları, Diriliş, Legend ve Robin Hood gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti. Dizi 2022'de final yaptığında hayranların en büyük beklentisi, Arthur'u beyaz perdede yeniden görmekti.