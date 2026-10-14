Netflix Filminde Yer Almamıştı: Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson, Londra sokaklarında objektiflere yakalandı. Elektrikli bisikletiyle ayak işlerini halleden oyuncunun elindeki tomar tomar parayı sayarken çekilen kareleri kısa sürede sosyal medyayı salladı. Netflix'in merakla beklenen filmi Peaky Blinders: The Immortal Man'de yer almayan Anderson'a ne olduğu yeniden konuşulmaya başladı.
Kaynak: Reality Tea
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Paul Anderson, Peaky Blinders'ta canlandırdığı Arthur Shelby rolüyle dünya çapında tanınan bir yıldız oldu.
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Londra sokaklarında görüntülenen Paul Anderson'ın son hali, elindeki paralar yüzünden yeniden gündem oldu.
Arthur Shelby neden filmde yok sorusunun yanıtı, Steven Knight'ın kurduğu hikâyede saklı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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