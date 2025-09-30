Peaky Blinders'ın Yaratıcısı Yine Şov Yaptı: Netflix’in Yeni Dizisi Listelerde Zirveye Tırmandı!
Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight’ın yeni dizisi House of Guinness, Netflix’e gelir gelmez liste başına yerleşti. 19’uncu yüzyıl Dublin’inde geçen yapım, Guinness hanedanının güç mücadelesini dönem atmosferiyle buluşturuyor. Dizi kısa sürede Top 10 listelerinde yükselirken “zirveye oturdu” yorumları öne çıktı. İlk haftadan “ikinci sezonu gelir mi?” sorusu akıllarda yer etti. Peaky Blinders’tan sonra sevilen bir dizi gelince izleyiciler adeta coştu!
Kaynak: Independent
House of Guinness, 25 Eylül 2025’te yayına girdi.
Dublin’in politik gerilimi ve sanayi çağının dönüşümü, aile içi çatışmaları daha da etkiliyor.
