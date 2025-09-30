onedio
Peaky Blinders'ın Yaratıcısı Yine Şov Yaptı: Netflix’in Yeni Dizisi Listelerde Zirveye Tırmandı!

Elif Sude Yenidoğan
30.09.2025 - 16:00

Peaky Blinders’ın yaratıcısı Steven Knight’ın yeni dizisi House of Guinness, Netflix’e gelir gelmez liste başına yerleşti. 19’uncu yüzyıl Dublin’inde geçen yapım, Guinness hanedanının güç mücadelesini dönem atmosferiyle buluşturuyor. Dizi kısa sürede Top 10 listelerinde yükselirken “zirveye oturdu” yorumları öne çıktı. İlk haftadan “ikinci sezonu gelir mi?” sorusu akıllarda yer etti. Peaky Blinders’tan sonra sevilen bir dizi gelince izleyiciler adeta coştu!

Kaynak: Independent

House of Guinness, 25 Eylül 2025’te yayına girdi.

Yayın haftasında Netflix sıralamasında tepeye çıktı; böylece Steven Knight, Peaky Blinders sonrası bir kez daha geniş kitleleri yakaladı. Dizi, Sir Benjamin Guinness’in ölümünden sonra ailenin dört çocuğunun miras, iktidar ve itibar için verdikleri mücadeleyi merkezine alıyor.

Dublin’in politik gerilimi ve sanayi çağının dönüşümü, aile içi çatışmaları daha da etkiliyor.

Yapım; entrika, aile draması ve dönem işçiliğini, modern ritimli bir anlatımla birleştiriyor. House of Guinness, Netflix’te zirve iddiasını şimdiden kanıtlayan yeni dönem dramı olarak haftanın en çok konuşulan başlığı oldu. Siz de bir şans verin deriz!

