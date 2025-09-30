onedio
Resmi Açıklama Geldi: Simpsonlar 20 Yıl Sonra Yeni Filmiyle Sinemada Yayınlanacak

Resmi Açıklama Geldi: Simpsonlar 20 Yıl Sonra Yeni Filmiyle Sinemada Yayınlanacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 14:50

The Simpsons (Simpsonlar) hayranlarını sevindirecek haber geldi! 20th Century Studios, Matt Groening'in yaratıcısı olduğu uzun soluklu animasyonun yeni sinema filmini ve tarihini duyurdu!

1989 yılından beri yayınlanan The Simpsons (Simpsonlar) büyük-küçük herkesin izlediği bir animasyon.

1989 yılından beri yayınlanan The Simpsons (Simpsonlar) büyük-küçük herkesin izlediği bir animasyon.

Hatta öyle ki Simpsonlar'ın kehanetlerinin doğru çıktığı bile sık sık iddia ediliyor. Bu sebeple Simpsonlar, her yıl gündemimizdeki yerini korumaya devam ediyor.

20th Century Studios, Simpsonlar'ın ilgililerini sevindirecek haberi Instagram'da duyurdu.

20th Century Studios, Simpsonlar'ın ilgililerini sevindirecek haberi Instagram'da duyurdu.

Homer Simpson'ın şekerlemeli çöreğe uzandığı görselle duyurulan haberde 'Homer ikinci tura hazır' notu yer aldı. 23.07.2027'de sinemada izleyicilerle buluşacak film için hazırlıklar başladı.

