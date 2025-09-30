Resmi Açıklama Geldi: Simpsonlar 20 Yıl Sonra Yeni Filmiyle Sinemada Yayınlanacak
The Simpsons (Simpsonlar) hayranlarını sevindirecek haber geldi! 20th Century Studios, Matt Groening'in yaratıcısı olduğu uzun soluklu animasyonun yeni sinema filmini ve tarihini duyurdu!
1989 yılından beri yayınlanan The Simpsons (Simpsonlar) büyük-küçük herkesin izlediği bir animasyon.
20th Century Studios, Simpsonlar'ın ilgililerini sevindirecek haberi Instagram'da duyurdu.
