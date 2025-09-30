Son Yılların Yeniden İzlemeniz Gereken En İyi Yerli ve Yabancı Filmlerini Derledik!

Beş eski arkadaş, milyarder Miles Bron'un Yunan adasındaki evine davet edilir. Beşi de Bron'u çok eskilerden tanıyordur ve mevcut zenginliklerini, şöhretlerini ve kariyerlerini ona borçludur. Bu tatil aslında Bron'un kurban olduğu bir hafta sonu cinayet oyunudur. Gerçekte, hepsinin onu öldürmek için sebepleri vardır ve bu tatile dünyanın en büyük dedektifi Benoit Blanc da davetlidir.