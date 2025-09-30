Son Yılların Yeniden İzlemeniz Gereken En İyi Yerli ve Yabancı Filmlerini Derledik!
Filmseverler buraya! Son yılların en iyi, “yeniden izlemelik” yerli ve yabancı filmlerinden 15 harika öneriyi sizin için bir araya getirdik. Uzun zamandır “ne izlesem?” diyorsanız, bayılacağınız bir içerikle karşınızdayız. Listemizde hem ilk kez keşfedecekleriniz hem de dönüp tekrar izlemenize değecek klas sahneler var. Hazırsanız koltuğunuza yerleşin; ışıkları kısalım, perdeleri kapatalım ve sinema keyfini başlatalım!
Glass Onion (2022)
Aşk, Mark ve Ölüm (2022)
Everything Everywhere All at Once (2022)
Bandırma Füze Kulübü (2022)
Women Talking (2022)
Hayat (2023)
Kuru Otlar Üstüne (2023)
Oppenheimer (2023)
Tereddüt Çizgisi (2023)
They Cloned Tyrone (2023)
John Wick: Chapter 4 (2023)
Do Not Disturb (2023)
Dune: Part Two (2024)
Inside Out 2 (2024)
Challengers (2024)
