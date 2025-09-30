onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Son Yılların Yeniden İzlemeniz Gereken En İyi Yerli ve Yabancı Filmlerini Derledik!

Son Yılların Yeniden İzlemeniz Gereken En İyi Yerli ve Yabancı Filmlerini Derledik!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.09.2025 - 14:03

Filmseverler buraya! Son yılların en iyi, “yeniden izlemelik” yerli ve yabancı filmlerinden 15 harika öneriyi sizin için bir araya getirdik. Uzun zamandır “ne izlesem?” diyorsanız, bayılacağınız bir içerikle karşınızdayız. Listemizde hem ilk kez keşfedecekleriniz hem de dönüp tekrar izlemenize değecek klas sahneler var. Hazırsanız koltuğunuza yerleşin; ışıkları kısalım, perdeleri kapatalım ve sinema keyfini başlatalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Glass Onion (2022)

Glass Onion (2022)

Beş eski arkadaş, milyarder Miles Bron'un Yunan adasındaki evine davet edilir. Beşi de Bron'u çok eskilerden tanıyordur ve mevcut zenginliklerini, şöhretlerini ve kariyerlerini ona borçludur. Bu tatil aslında Bron'un kurban olduğu bir hafta sonu cinayet oyunudur. Gerçekte, hepsinin onu öldürmek için sebepleri vardır ve bu tatile dünyanın en büyük dedektifi Benoit Blanc da davetlidir.

Aşk, Mark ve Ölüm (2022)

Aşk, Mark ve Ölüm (2022)

Almanya’ya işçi olarak giden kuşakların hikayesi, müzik ve arşiv görüntüleriyle capcanlı anlatılır. Kasetlerde büyüyen arabesk, protest şarkılar ve düğün salonlarının coşkusu bir kültür atlasına dönüşür. Gurbetin yalnızlığıyla sahnenin neşesi aynı çerçevede buluşur. Film, “buradayız” demenin sesini yılların içinden bugüne taşır. Bittiğinde, hem hüzün hem gurur kalır.

Everything Everywhere All at Once (2022)

Everything Everywhere All at Once (2022)

Gündelik bir hayat, bir anda sayısız evrenin kapısını aralar. Sıradan görünen bir anne, varoluşu kurtarmak için en beklenmedik yanlarını keşfeder. Mizah, aksiyon ve duygu aynı potada erir. Aile bağları, kaosun içinden yeni bir anlam bulur.

Bandırma Füze Kulübü (2022)

Bandırma Füze Kulübü (2022)

Liseli bir grup gencin “biz de yaparız” diyerek kurduğu roket hayali, küçük bir sahil kasabasını laboratuvara çevirir. Malzeme kıt, bilgi kısıtlıdır; hevesleri ise sınırsız. Öğretmenler, aileler, bürokrasi derken her deneme hem bir yenilgi hem de yeni bir ders olur. Arkadaşlık bağı, bilimin en sağlam yakıtına benzer: pes etmeyi unutturur. İlham veren, sıcacık bir büyüme öyküsü izleriz.

Women Talking (2022)

Women Talking (2022)

Sarah Polley'in feminist eleştiri tadındaki bu filmi adeta izleyiciye meydan okuyor ve patlamış mısırınıza uzanmanızı engelliyor. Detayları kaçırırsanız filmi anlamanız zorlaşacağı için dikkatle izlemenizi öneririz. Senaryoda dini bir toplulukta yaşanan cinsel istismar konusu ele alınıyor. İnanç, öfke ve affetme konuları, bu eserde hat safhada. Bu film, sıradan bir film gecesi kaçamağından çok daha fazlasını vaat ediyor ve izleyicisine düşündürücü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayat (2023)

Hayat (2023)

Küçük bir kasabada, ailesinin çizdiği yoldan değil, kendi gönlünden gitmek isteyen genç bir kız vardır. Evde “olması gerekenler”, dışarıda ise “olmak istedikleri” onu ikiye böler. Her küçük kaçamak, dünyanın sandığından büyük olabileceğini fısıldar. Kırılıp onarılmayı, düşüp kalkmayı öğrenir. Sessiz, ama içi kıpır kıpır bir büyüme hikayesi çıkar ortaya.

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Kuru Otlar Üstüne (2023)

Doğunun sert kışında bir öğretmen, tayin hayali kurarken bir anda suçlamaların ortasında kalır. Kasabanın küçük odalarında büyük yargılar dolaşır; herkesin doğrusu, başkasının yanlışıdır. Hayata içerleyen bakış, beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılır; umut sandığından başka bir şeydir belki de. Kamera, söylenmeyenleri uzun planlarda yüzlere yazdırır. Film bittiğinde, içimizdeki “haklı kim?” sorusu hala yerinden oynamaz.

Oppenheimer (2023)

Oppenheimer (2023)

Bilim insanı J. Robert Oppenheimer’ın nükleer bomba projesi, başarı ile vicdan arasında sıkışan bir portre çizer. Laboratuvardaki ilerleme, mahkeme salonu ve sorgu odalarında bambaşka bir anlama bürünür. Zaferin gölgesinde büyüyen suçluluk duygusu, karakterin bütün hayatını kaplar. Büyük fikirlerin bedeli, insan ilişkilerinde derin yaralar açar. Yoğun diyalog ve görsel anlatım yan yana yürür.

Tereddüt Çizgisi (2023)

Tereddüt Çizgisi (2023)

Ceza avukatı Canan, bir yandan cinayetle suçlanan müvekkilini kurtarmaya çalışırken, aynı gün hastanede yaşam desteğine bağlı annesi için karar vermek zorunda kalır. Mahkeme salonunda hakim, savcı ve tanıklarla boğuştuğu her an, “yasa” ile “vicdan” arasındaki mesafe biraz daha açılır. Dosyadaki küçük bir ayrıntı, davanın yönünü değiştirebilecek güçtedir; ama bedeli ağır olabilir. Canan’ın tek bir günde verdiği seçimler, yılların meslek etiğini ve kişisel sınırlarını zorlar.

They Cloned Tyrone (2023)

They Cloned Tyrone (2023)

Bu eğlenceli ve iğneleyici Blaxsploitation eseri, suç gerilimi, hicivli komedi ve bilim kurgunun karışımı. Ne ararsan var diyeceğimiz türden bir film. İlk kez yönetmen olan Juel Taylor'ın eseri, Netflix'te keşfedilmeyi bekliyor. John Boyega, Teyonah Parris ve Jamie Foxx'un bir komployu açığa çıkarmak için birleştiği bir hikaye ile 'uyanık' terimini yeniden ele alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

John Wick: Chapter 4 (2023)

John Wick: Chapter 4 (2023)

Wick, özgürlüğe giden yolun her adımında daha sert engellerle karşılaşır. Eski dostlar, yeni düşmanlar; kurallar ise her zamankinden katıdır. Her sahne, koreografiyle bir satranç hamlesi gibi tasarlanır. Kurumun yasaları, kişisel intikamı sürekli sınar. Yolculuk, suskun bir vedalaşma hissi taşır.

Do Not Disturb (2023)

Do Not Disturb (2023)

Pandemiden sonra tutunacak dal arayan Ayzek, bir sahil otelinde gece vardiyasına girer ve “sakin bir iş” hayal eder. Fakat o gecenin misafirleri, yanlış anlaşılmalar ve küçük yalanlar, lobiyi giderek absürt bir arenaya çevirir. Ayzek’in herkesi memnun etme çabası, kontrolü elinden kaçırdıkça komik bir felakete dönüşür.

Dune: Part Two (2024)

Dune: Part Two (2024)

Paul Atreides, Fremen’lerle kader ortaklığını derinleştirirken hem intikam hem de kehanetlerle yüzleşir. Çölün sert düzeni, saray oyunlarından farklı bir sınav hazırlar. Guşurlayan dev kum solucanları, iktidar mücadelesinin sembolüne dönüşür. Politik planlar ile kişisel inançlar çarpıştıkça Paul’ün seçimleri ağırlaşır. Epik ölçekli sahneler, hikayeyi duygusal bir zirveye taşır.

Inside Out 2 (2024)

Inside Out 2 (2024)

Riley ergenliğe girerken zihnindeki duygu paneli kalabalıklaşır. Eski ekibe yeni duygular katılır; düzen bir anda değişir. Kaygı ve özgüven, yerlerini kapmak için çekişir. Hafıza rafları, hızlı büyümenin telaşıyla dağılır. Neşenin işi her zamankinden zordur ama yolunu bulur.

Challengers (2024)

Challengers (2024)

Üç tenisçinin kariyer ve ilişki üçgeni, kortun içindeki rekabeti sahne dışına taşır. Tashi, oyunun kurallarını kendi lehine yazar; geçmişteki seçimler şimdiyi belirler. Aşk, hırs ve gurur her setin görünmeyen puanlarıdır. Maçlar bittiğinde bile mücadele sürer. Kamera, terle karışan duyguları yakın plana taşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
8
5
3
3
2
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın