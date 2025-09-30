onedio
Platonik Dizisinde Öykü Karayel'in Kerem Bürsin'in Koltuk Altını Yaladığı Sahnenin Kamera Arkası Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.09.2025 - 09:52

Netflix'te yayınlanan Platonik: Mavi Dolunay Otel son günlerde gündemden düşmüyor. Dizide, umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kardeşin hikayesine odaklanılıyor. Dizinin başrollerinde ise Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel yer alıyor. Dizi genel olarak büyük bir etki yaratsa da daha çok Öykü Karayel'in Kerem Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahne gündem oldu. Sahnenin kamera arkası ve Karayel'in sahne öncesi gerginliği çok konuşuldu.

Öykü Karayel'in sahne çekilirken gülmeyeceğini söylediği anları buradan izleyebilirsiniz:

Öykü Karayel, Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel'deki bu sahneyle gündem oldu.

Öykü Karayel, Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel'deki bu sahneyle gündem oldu.

Sahnede Kerem Bürsin'in koltuk altını yalaması gereken Öykü Karayel, bu sahne çekilmeden önceki gün hislerini paylaştı. Sahne çekilirken Öykü Karayel'in gülmeyeceğini, gerileceğini söylediği videoda yaşananlar görenleri karmaşık duygulara sürükledi.

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

