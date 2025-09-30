Platonik Dizisinde Öykü Karayel'in Kerem Bürsin'in Koltuk Altını Yaladığı Sahnenin Kamera Arkası Gündem Oldu!
Netflix'te yayınlanan Platonik: Mavi Dolunay Otel son günlerde gündemden düşmüyor. Dizide, umutsuzca ruh eşlerini bekleyen iki kardeşin hikayesine odaklanılıyor. Dizinin başrollerinde ise Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel yer alıyor. Dizi genel olarak büyük bir etki yaratsa da daha çok Öykü Karayel'in Kerem Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahne gündem oldu. Sahnenin kamera arkası ve Karayel'in sahne öncesi gerginliği çok konuşuldu.
Öykü Karayel'in sahne çekilirken gülmeyeceğini söylediği anları buradan izleyebilirsiniz:
Öykü Karayel, Kerem Bürsin'le başrollerini paylaştığı Platonik: Mavi Dolunay Otel'deki bu sahneyle gündem oldu.
