Organize İşler Karun Hazinesi’nde Kadro Bir Türlü Netleşemedi: Bir Oyuncu Değişikliği Daha Geldi
Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı Organize İşler Karun Hazinesi için hazırlıklar sürüyor. Film serisinin dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan projede değişiklikler bitmek bilmiyor. Oyuncu kadrosuyla gündeme gelen dizide bir ismin daha değiştiği öğrenildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte habere geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Organize İşler Karun Hazinesi 8 bölüm olarak planlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Felemez rolü Sermet Yeşil’in oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın