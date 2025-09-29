onedio
Organize İşler Karun Hazinesi’nde Kadro Bir Türlü Netleşemedi: Bir Oyuncu Değişikliği Daha Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 15:45

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için hazırladığı Organize İşler Karun Hazinesi için hazırlıklar sürüyor. Film serisinin dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan projede değişiklikler bitmek bilmiyor. Oyuncu kadrosuyla gündeme gelen dizide bir ismin daha değiştiği öğrenildi. Detayları Birsen Altuntaş aktardı. Gelin birlikte habere geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Organize İşler Karun Hazinesi 8 bölüm olarak planlandı.

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler dizisi için İnci Taneleri’ni ertelemişti. Şimdi tüm odağını Organize İşler’e verdi. Dizinin kadrosu için çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Felemez rolü Sermet Yeşil’in oldu.

Öncesinde Selim Bayraktar’ın adı geçmişti. Yakın zamanda da Burcu Özberk’in kadrodan ayrıldığı duyurulmuştu. İzleyiciler diziyi dört gözle bekliyor. Set ise 3 Ekim’de başlayacak!

