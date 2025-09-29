onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İkinci Bahar Hayali Kurdu: 90 Bin TL Dolandırılınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı

İkinci Bahar Hayali Kurdu: 90 Bin TL Dolandırılınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 13:50

Müge Anlı ile Tatlı Sert bu sezon da reytinglerde galip olarak ilerliyor. Şimdiyse bir dolandırılma hikayesi gündemde. Ömer Gezer adlı vatandaş, evlilik hayali kurduğu kişi tarafından 90 bin TL dolandırıldığını anlatarak yardım çağrısında bulundu. Gelin neler yaşanmış birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Gezer’in ikinci bahar hayali suya düşmekle kalmamış, 90 bin TL de maddi kayıp yaşamıştı.

Gezer’in ikinci bahar hayali suya düşmekle kalmamış, 90 bin TL de maddi kayıp yaşamıştı.

Görücü usulü tanıştığı kişinin başkalarını da dolandırma ihtimali olduğunu öne süren vatandaş, ilgili kişi bulunursa parasını geri istemediğini dile getirdi. Yardıma ihtiyacı olanlara vermek istediğini ekledi. Müge Anlı olayın akıbeti için süreci başlattı. İzleyiciler detayları merakla bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın