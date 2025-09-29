İkinci Bahar Hayali Kurdu: 90 Bin TL Dolandırılınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı
Müge Anlı ile Tatlı Sert bu sezon da reytinglerde galip olarak ilerliyor. Şimdiyse bir dolandırılma hikayesi gündemde. Ömer Gezer adlı vatandaş, evlilik hayali kurduğu kişi tarafından 90 bin TL dolandırıldığını anlatarak yardım çağrısında bulundu. Gelin neler yaşanmış birlikte öğrenelim!
Gezer’in ikinci bahar hayali suya düşmekle kalmamış, 90 bin TL de maddi kayıp yaşamıştı.
