Kızılcık Şerbeti'nin Yasak Aşkı Doğa ve Firaz İkilisi Mustafa'ya Hayat Veren Emrah Altıntoprak'a Soruldu

Kızılcık Şerbeti’nin Yasak Aşkı Doğa ve Firaz İkilisi Mustafa’ya Hayat Veren Emrah Altıntoprak’a Soruldu

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.09.2025 - 10:31

Kızılcık Şerbeti yeni sezonun ilk bölümüyle şok etkisi yaratan bir olaya imza atmıştı. Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı karşısında izleyiciler neye uğradığını şaşırmıştı. Tepkiler çıp gibi büyüyünce de RTÜK soruşturma başlamıştı. Şimdiyse konuya dair yorumu merak edilen Emrah Altıntoprak’a muhabirler mikrofon uzattı. Dizinin Mustafa’sı açıklama yaptı.

İşte detaylar 👇

İkiliye gelen tepkiler ve soruşturmanın ardından senaryo değişti.

İkiliye gelen tepkiler ve soruşturmanın ardından senaryo değişti.

Firaz’dan gelen mesaj Fatih’ten gelmiş gibi gösterilerek aslında yasak aşk hiç yaşanmamış sayıldı. İzleyiciler ilerleyen bölümlerde yeniden bir alevlenme olup olmayacağını merak ediyor. Bir kesim ise böyle bir heyecana tamamen karşı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

