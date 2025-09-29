Kızılcık Şerbeti’nin Yasak Aşkı Doğa ve Firaz İkilisi Mustafa’ya Hayat Veren Emrah Altıntoprak’a Soruldu

Firaz’dan gelen mesaj Fatih’ten gelmiş gibi gösterilerek aslında yasak aşk hiç yaşanmamış sayıldı. İzleyiciler ilerleyen bölümlerde yeniden bir alevlenme olup olmayacağını merak ediyor. Bir kesim ise böyle bir heyecana tamamen karşı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!