Bir Anda Değişti: Halef Dizisindeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı!
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, reytinglerde yükselişe geçmeyi başardı. İzleyicinin dikkatle takip ettiği dizi bu kez bir hatayı yakalamasını sağladı. Beğeni toplayan dizinin ikinci bölümünde yer alan bir sahnedeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.
NOW TV'nin iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ilk iki bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Halef dizisinde Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakterinin uzun kolyesi, sahnenin devamında birden kısalıyor. Bu çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Siz fark etmiş miydiniz?
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
