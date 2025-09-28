onedio
Bir Anda Değişti: Halef Dizisindeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı!

Bir Anda Değişti: Halef Dizisindeki Çekim Hatası İzleyicinin Gözünden Kaçmadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
28.09.2025 - 16:17

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen'in paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, reytinglerde yükselişe geçmeyi başardı. İzleyicinin dikkatle takip ettiği dizi bu kez bir hatayı yakalamasını sağladı. Beğeni toplayan dizinin ikinci bölümünde yer alan bir sahnedeki çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

NOW TV'nin iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ilk iki bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

NOW TV'nin iddialı dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ilk iki bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Daha ilk bölümden beğeni toplayan dizi, ikinci bölümüyle de reytinglerini artırmayı başardı. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, İnci Taneleri'nin yokluğundan da güzel faydalanmış gibi görünüyor.

İlgiyle takip edilen dizi, izleyicinin yakın markajına alınmış durumda. Ancak bu her zaman iyi sonuçlar doğurmayabiliyor. Dizide yapılan bir çekim hatası, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Halef dizisinde Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı Yıldız karakterinin uzun kolyesi, sahnenin devamında birden kısalıyor. Bu çekim hatası izleyicinin gözünden kaçmadı. Siz fark etmiş miydiniz?

