Düşük Reyting Final Kararı Getirdi: 27 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Hangi Dizi Var?
Televizyon ekranlarında kıyasıya reyting mücadelesi sürüyor. Hafta sonu olmasına rağmen iki dizi ve programların yayınlandığı ekranlarda reytingler yine büyük önem taşıdı. Bir dizinin düşen reytinglerin ardından final kararı aldığı bile iddia edildi!
Gelin, 27 Eylül Cumartesi reyting sonuçlarına birlikte bakalım!
27 Eylül Cumartesi günü ekranlarda Gönül Dağı ve Can Borcu yayınlanırken, MasterChef de gecenin parlayan yıldızı oldu.
27 Eylül Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
