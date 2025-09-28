onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Düşük Reyting Final Kararı Getirdi: 27 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Hangi Dizi Var?

Düşük Reyting Final Kararı Getirdi: 27 Eylül Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Hangi Dizi Var?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 12:18

Televizyon ekranlarında kıyasıya reyting mücadelesi sürüyor. Hafta sonu olmasına rağmen iki dizi ve programların yayınlandığı ekranlarda reytingler yine büyük önem taşıdı. Bir dizinin düşen reytinglerin ardından final kararı aldığı bile iddia edildi!

Gelin, 27 Eylül Cumartesi reyting sonuçlarına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Eylül Cumartesi günü ekranlarda Gönül Dağı ve Can Borcu yayınlanırken, MasterChef de gecenin parlayan yıldızı oldu.

27 Eylül Cumartesi günü ekranlarda Gönül Dağı ve Can Borcu yayınlanırken, MasterChef de gecenin parlayan yıldızı oldu.

Dizi sayısı az olduğu için cumartesi akşamları bazı dizilerin tekrarları yayınlanıyor. Bu sebeple cumartesi reytinglerinde dizi tekrarları, haber programları veya filmler de yer alabiliyor.

27 Eylül Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

27 Eylül Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

TOTAL grubunda Gönül Dağı zirveye yerleşirken, AB ve ABC1 gruplarında zirve MasterChef Türkiye'nin oldu. 

Gönül Dağı TOTAL'de (Tüm Kişiler) 5.17, AB'de 3.49, ABC1'de ise 4.27 reyting aldı.

Sezonun İlk Final Kararı Verildi: ATV Dizisi Can Borcu Final Yapacak

Deniz Tural'ın iddiasına göre, TOTAL'de 2.60, AB'de 1.31, ABC1'de ise 1.85 oranında reyting alan ve 26. bölümüyle yayınlanan Can Borcu 28. bölümünde final yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın