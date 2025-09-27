Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu
Kanal D’nin yeni sezon için duyurduğu projelerden olan Güller ve Günahlar için hazırlıklar devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı. Cemre Baysel’in karakterinin abisi olmak için rolü kabul eden o ünlü ismi Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Güller ve Günahlar’ın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.
Kadronun yeni ismi ise Doğaç Yıldız oldu.
