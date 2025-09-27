onedio
Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in Başrolündeki Güller ve Günahlar Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

27.09.2025 - 17:40

Kanal D’nin yeni sezon için duyurduğu projelerden olan Güller ve Günahlar için hazırlıklar devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı. Cemre Baysel’in karakterinin abisi olmak için rolü kabul eden o ünlü ismi Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla merak uyandıran Güller ve Günahlar’ın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Başlangıçta ikili arasında bir aşk hikayesi olmadığı görüldü. Hikayenin nasıl evrileceği heyecanla beklenirken diziseverler yayın günü için de sabırsızlanıyor.

Kadronun yeni ismi ise Doğaç Yıldız oldu.

Doğaç Yıldız, Cemre Baysel’in hayat verdiği Zeynep karakterinin abisi olarak kadroda yer alacak. Lise mezunu olan Mustafa adlı karakter kariyerinde ve hayatında bir türlü düzen sağlayamayan biri olarak karşımıza çıkacak.

