Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in Başrolündeki Güller ve Günahlar Dizisine Yeni Oyuncu Dahil Oldu

Kanal D’nin yeni sezon için duyurduğu projelerden olan Güller ve Günahlar için hazırlıklar devam ediyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolü paylaştığı diziye bir oyuncu daha katıldı. Cemre Baysel’in karakterinin abisi olmak için rolü kabul eden o ünlü ismi Birsen Altuntaş duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş