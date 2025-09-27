onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar'da Ali'nin Hüsnü'yü Vurmasına Seyircilerden Yorum Yağdı

Arka Sokaklar'da Ali'nin Hüsnü'yü Vurmasına Seyircilerden Yorum Yağdı

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 15:43

Kanal D'nin 20 sezondur yayınlanan dizisi Arka Sokaklar'ın dün akşam (26 Eylül) yayınlanan bölümü muazzam bir reyting başarısı sağladı. Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz'ın diziye geri döndüğü hikaye seyirciyi epey şaşırtırken bir de Ali'nin Hüsnü'yü vurduğunu gördük. Söz konusu gelişmelere Arka Sokaklar seyircisinden yorum yağdı. İşte gelen yorumlardan bazıları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tam 20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, dün akşam (26 Eylül) yayınlanan bölümüyle ortalığı yıktı geçti.

Tam 20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, dün akşam (26 Eylül) yayınlanan bölümüyle ortalığı yıktı geçti.

Alp Korkmaz'ın sezonlar sonra Arka Sokaklar'a geri dönmesi seyircide zaten muazzam bir beklenti yaratmıştı. Ali karakteriyle uzun yıllar dizide yer alan Korkmaz'ın nasıl bir hikayeyle kadroya dahil olacağı merak edilirken Ali'yi hiç de beklemediğimiz bir halde gördük.

Dizinin kötü adamı Cevher Şanlı'yla izlediğimiz Ali, Hüsnü Çoban'ı gözünü kırpmadan vurdu. Hüsnü'nün ölüm kalım savaşı verdiği bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

İşte Arka Sokaklar'ın son bölümüne gelen yorumlar:

İşte Arka Sokaklar'ın son bölümüne gelen yorumlar:
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
The_Devil_of_Ramadi

Ölümsüzlüğü bilim adamlarından önce arka sokaklar ekibi bulmuş 👏👏👏😂😂😂