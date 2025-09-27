Arka Sokaklar'da Ali'nin Hüsnü'yü Vurmasına Seyircilerden Yorum Yağdı
Kanal D'nin 20 sezondur yayınlanan dizisi Arka Sokaklar'ın dün akşam (26 Eylül) yayınlanan bölümü muazzam bir reyting başarısı sağladı. Ali'yi canlandıran Alp Korkmaz'ın diziye geri döndüğü hikaye seyirciyi epey şaşırtırken bir de Ali'nin Hüsnü'yü vurduğunu gördük. Söz konusu gelişmelere Arka Sokaklar seyircisinden yorum yağdı. İşte gelen yorumlardan bazıları...
Tam 20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, dün akşam (26 Eylül) yayınlanan bölümüyle ortalığı yıktı geçti.
İşte Arka Sokaklar'ın son bölümüne gelen yorumlar:
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Ölümsüzlüğü bilim adamlarından önce arka sokaklar ekibi bulmuş 👏👏👏😂😂😂