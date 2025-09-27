Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Selin Türkmen'den İlk Set Karesi Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Selin Türkmen, 2. sezon sonunda kadrodan ayrılmıştı hatırlarsanız. 4. sezonda Şerbo'ya geri dönen Selin Türkmen sonunda sete çıktı. Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti setinden ilk karesi sosyal medyada yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir geri dönüş yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Selin Türkmen'in setten ilk karesi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın