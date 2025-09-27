onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Selin Türkmen'den İlk Set Karesi Geldi

Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen Selin Türkmen'den İlk Set Karesi Geldi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 15:22

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Selin Türkmen, 2. sezon sonunda kadrodan ayrılmıştı hatırlarsanız. 4. sezonda Şerbo'ya geri dönen Selin Türkmen sonunda sete çıktı. Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti setinden ilk karesi sosyal medyada yayınlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir geri dönüş yaşanıyor.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir geri dönüş yaşanıyor.

Kıvılcım'ın kızı ve Doğa'nın kardeşi Çimen'i canlandıran Selin Türkmen, 2. sezon finalinde Erasmus'a gittiği bir senaryoyla diziden ayrılmıştı. 3. sezonda kadroda yer almayan Türkmen, Şerbo seyircisine büyük bir sürpriz yaptı. Selin Türkmen, önümüzdeki günlerde Kızılcık Şerbeti'ne geri dönecek.

Şerbo'ya nasıl bir hikayeyle geri döneceği merak edilirken Türkmen'in setten ilk görüntüsü de geldi.

İşte Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Selin Türkmen'in setten ilk karesi.

İşte Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Selin Türkmen'in setten ilk karesi.

Selin Türkmen, anneannesini canlandıran Aliye Uzunatağan ve Özlem Çakar'la Kızılcık Şerbeti setinde bir araya geldi. Bakalım Türkmen, Çimen karakteriyle 4. sezonda neler yaşayacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın