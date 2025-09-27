onedio
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 14:18

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

Kıvılcım aptal demekte haklıymış...

Kıvılcım aptal demekte haklıymış...
Sezon finalinde de evlenirlerse tamamdır bu iş!

Sezon finalinde de evlenirlerse tamamdır bu iş!
Bölümün tamamını izleyebilen var mı?

Geri dönmen gereken konular var...

Geri dönmen gereken konular var...
Geçen sezon sana nasıl düştük Firaz...

Geçen sezon sana nasıl düştük Firaz...
Görkem'in kraliçe olduğunu yeni idrak ettik...

Görkem'in kraliçe olduğunu yeni idrak ettik...
