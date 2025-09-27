onedio
Diziler Arasında Dengeler Değişti: 26 Eylül Cuma Günü Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?

Arka Sokaklar MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.09.2025 - 12:01

Dün akşam da televizyon ekranlarında reyting yarışı vardı. Kızılcık Şerbeti, Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar ile MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı 26 Eylül Cuma günü, zirvede yer alan dizi hangisi oldu? Arka Sokaklar'ın 20. sezonundaki inanılmaz yükselişi Şerbo'yu tahtından edecek mi?

İşte, 26 Eylül Cuma reyting sonuçları!

KAYNAK: TİAK, Medya Radar

Cuma akşamları televizyonun en iddialı günlerinden biri.

Sezonlardır Kızılcık Şerbeti'nin başı çektiği cuma akşamı şimdilerde daha zorlu ilerliyor. Kızılcık Şerbeti, Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar'ın yayınlandığı cuma akşamının reytingleri belli oldu.

TOTAL'de Kızılcık Şerbeti zirveyi kaptı!

Kızılcık Şerbeti'nin zirvede yer aldığı Total grubunda 20. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar 2. sıraya yükseldi. Arka Sokaklar'ın inanılmaz yükselişi reytinglere resmen damga vurdu.

AB grubunda Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken MasterChef onu takip etti.

MasterChef'in ardında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Arka Sokaklar ve Aşk ve Gözyaşı dizileri yer aldı.

ABC1'de yine Kızılcık Şerbeti ilk sıradaki yerini korudu.

ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı bu kategoride de istenileni veremedi ve 7. sırada yer aldı.

