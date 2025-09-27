Diziler Arasında Dengeler Değişti: 26 Eylül Cuma Günü Reyting Sonuçları Açıklandı, Zirvede Kim Var?
Dün akşam da televizyon ekranlarında reyting yarışı vardı. Kızılcık Şerbeti, Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar ile MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı 26 Eylül Cuma günü, zirvede yer alan dizi hangisi oldu? Arka Sokaklar'ın 20. sezonundaki inanılmaz yükselişi Şerbo'yu tahtından edecek mi?
İşte, 26 Eylül Cuma reyting sonuçları!
KAYNAK: TİAK, Medya Radar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamları televizyonun en iddialı günlerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TOTAL'de Kızılcık Şerbeti zirveyi kaptı!
AB grubunda Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken MasterChef onu takip etti.
ABC1'de yine Kızılcık Şerbeti ilk sıradaki yerini korudu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın