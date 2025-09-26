onedio
Eşiyle Birlikte Olunca Kaynanasının Fenalaşıp Hastanelik Olduğunu Anlattı

Eşiyle Birlikte Olunca Kaynanasının Fenalaşıp Hastanelik Olduğunu Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 22:57

Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden garip itiraflar gelmeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa eşiyle cinsel beraberlik yaşadıktan sonra aynı evde yaşadığı kaynanası fenalaşan ve hastanelik olan bir takipçisinin derdine yanıt aradı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, takipçilerinin sorunlarına cevap bulmaya devam ediyor.

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, takipçilerinin sorunlarına cevap bulmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında izleğimiz Ezmeci, programının yanı sıra Instagram hesabını son derece aktif tutuyor. Takipçilerinin özel hayat itiraflarına çare bulan Ezmeci, bu defa eşiyle cinsel beraberlik yaşamasının ardından aynı evde yaşadığı kaynanasının davranışlarından şikayetçi olan takipçisinin derdini yayınladı. Takipçinin söylediğine göre kaynanası, her birlikteliği nasıl hissediyorsa hissedip ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılıyormuş.

