Eşiyle Birlikte Olunca Kaynanasının Fenalaşıp Hastanelik Olduğunu Anlattı
Klinik psikolog Esra Ezmeci'ye takipçilerinden garip itiraflar gelmeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa eşiyle cinsel beraberlik yaşadıktan sonra aynı evde yaşadığı kaynanası fenalaşan ve hastanelik olan bir takipçisinin derdine yanıt aradı.
Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, takipçilerinin sorunlarına cevap bulmaya devam ediyor.
