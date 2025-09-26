onedio
Hayatını Kaybeden Güllü, 2 Ay Önce ATV'nin Aile Saadeti Dizisinde Rol Almış!

Hayatını Kaybeden Güllü, 2 Ay Önce ATV'nin Aile Saadeti Dizisinde Rol Almış!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2025 - 16:30

Arabeskin kraliçesi Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün vefatı herkesi yasa boğarken sosyal medyada Güllü'nün 2 ay önce konuk oyuncu olarak rol aldığı dizi ortaya çıktı. Güllü, ağustos ayında ATV'nin Aile Saadeti dizisinde rol almış.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'den kahreden haber geldi.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'den kahreden haber geldi.

Güllü, Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada Güllü için yüzlerce paylaşım yapılırken sanatçının henüz 2 ay önce bir dizide konuk oyuncu olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Güllü, geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin Aile Saadeti dizisinde konuk oyunculuk yapmış.

Güllü, geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin Aile Saadeti dizisinde konuk oyunculuk yapmış.

9. bölüme konuk olan Güllü, Gönül ve Maya karakterlerinin 'Değmezmiş Sana' şarkısını söyledikleri sahnede karşımıza çıkmış ve seyirciye büyük sürpriz yapmıştı. Güllü'nün Aile Saadeti dizisindeki sahnesi, sosyal medyada gündem oldu.

