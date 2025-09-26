Hayatını Kaybeden Güllü, 2 Ay Önce ATV'nin Aile Saadeti Dizisinde Rol Almış!
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'den kahreden haber geldi.
Güllü, geçtiğimiz günlerde final yapan ATV'nin Aile Saadeti dizisinde konuk oyunculuk yapmış.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
