Rasim Ozan: "Avrupa Yakası Beyaz Türk Eleştirisiydi, Gülse Birsel Beyaz Türk Değildi Ama İkili Oynuyordu"

Ali Can YAYCILI
26.09.2025 - 10:34

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki programında bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisi ve senaristi Gülse Birsel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir dönemin fenomen dizi olan Avrupa Yakası hakkında 'O dizi aslında Beyaz Türk eleştirisidir. Klasik CHP'liler bugün Avrupa Yakası'nın bölümlerini izlesin rahatsız olurlar' derken senarist Gülse Birsel hakkında da 'Gülse Birsel Beyaz Türk değildir, ayet orta sınıf aileden gelmiştir. Kamuoyundaki imajı farklıydı. İkili oynuyordu. 2013'e kadar AKP'liydi. Ali Babacan'ın yakınıydı' ifadelerini kullandı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın Gülse Birsel ve Avrupa Yakası hakkındaki açıklamaları:

Ensonhaber Youtube kanalında Çağlar Cilara ile yaptığı programda açıklamalar yapan Kütahyalı, 2004-2009 yılları arasında yayınladığı 190 bölümle damgasını vuran ve gerçek bir fenomen haline gelen Avrupa Yakası için 'Beyaz Türk eleştirisidir, CHP'liler bugün izlesin rahatsız olurlar' dedi.

