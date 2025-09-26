Rasim Ozan: "Avrupa Yakası Beyaz Türk Eleştirisiydi, Gülse Birsel Beyaz Türk Değildi Ama İkili Oynuyordu"

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalındaki programında bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisi ve senaristi Gülse Birsel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir dönemin fenomen dizi olan Avrupa Yakası hakkında 'O dizi aslında Beyaz Türk eleştirisidir. Klasik CHP'liler bugün Avrupa Yakası'nın bölümlerini izlesin rahatsız olurlar' derken senarist Gülse Birsel hakkında da 'Gülse Birsel Beyaz Türk değildir, ayet orta sınıf aileden gelmiştir. Kamuoyundaki imajı farklıydı. İkili oynuyordu. 2013'e kadar AKP'liydi. Ali Babacan'ın yakınıydı' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın Gülse Birsel ve Avrupa Yakası hakkındaki açıklamaları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Avrupa Yakası ve Gülse Birsel hakkındaki sözleri gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın