İstanbul’da Dehşet Evi! Otizmli Çocuklar Çıplak Gezdirilip Birbirlerinin Dışkıları Yedirilmiş!
Kaynak: https://www.birgun.net/haber/olum-sid...
İstanbul’daki özel bakım merkezinde, otizmli çocukların çıplak gezdirilip aç bırakıldıkları, birbirlerinin dışkısını yedikleri, görevlilerce dövüldüğü ortaya çıktı. Hâlâ açık olan merkezde dövülen bir engelli de hayatını kaybetti.
BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Görevlilerce işkence ve istismar edilen ayrıca dövülen çocukların kaldığı özel bakım merkezinde bir engelli de hayatını kaybetti.
İşte büyük skandalların ve rezaletlerin yaşandığı ve tüm bunlara rağmen hala açık olan Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde yaşananların detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde skandallar zincirine imza atıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın