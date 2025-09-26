İstanbul’da Dehşet Evi! Otizmli Çocuklar Çıplak Gezdirilip Birbirlerinin Dışkıları Yedirilmiş!

Merkezde kalan 9 yaşındaki bir engelli erkek çocuğun ailesi, 22 Kasım 2024’te çocuklarının vücudunda darp, ısırık ve yanık izi gördü. Aile, merkezi Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyet etti. Merkezdeki bir engellinin de şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki olay için başlatılan soruşturma kapsamında skandalın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, bu merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; yaşanan skandallardan bazıları şu şekilde:

Engelli bireylerin kıyafetlerinin bakımsız, yırtık, kirli ve kendi bedenlerine uygun olmayan kıyafetler olduğu, kıyafet bedenlerinin uygun olmaması nedeniyle alt kıyafetlerinin sıklıkla üzerlerinden düştüğü,

Engellilerin kurumun her alanında, zaman zaman uzun süre tamamen çıplak olarak dolandıkları, çıplak oldukları durumlarda kata girip çıkan personellerin uzun süre engellileri giydirmediği,

Engelli bireylerin sıklıkla dışkı ve idrarlarını ortak alana yaptığı ancak hem alanın hem de engelli bireylerin görülmesine rağmen uzun zaman sonra temizlendiği, engelli bireylerin ortak alana yaptıkları dışkıların başka engelliler tarafından yenildiği ancak müdahale edilmediği, kıyafetlerinin ve vücutlarının dışkı bulaşmış şekilde uzun saatler bekletildiği,

Düzenli bir banyo kullanımının olmadığı, kurum zemininin fayans olmasına rağmen engelli bireylerin ortak alanlarda yerde yattıkları, çıplak ayak ile dolaştıkları, zemin kattaki ortak alanın küçük yaş grubu için yatak odası olarak kullanıldığı ve bu sırada da yerde minder üzerinde uyudukları,

Engelli çocuklardan birinin yerde uzanır şekilde olduğu başka bir engellinin üzerine çıkarak yaklaşık iki dakika boyunca kafasına bastırdığı, kalktıktan bir süre sonra yerdeki engellinin kasılma ve titreme davranışın olduğu 20 dakika kadar çocuğun yerde hareketsiz bir şekilde yattığı, • Sıla A. isimli bakım personelinin engelli bireylerden birinin üzerine yürüyerek kafasına vurduğu, Aleyna K. isimli bakım personelinin yerdeki engelli bir bireye tükürdüğü, Bakım personeli Burak K. ve Okan D. engellilere tokat ve koşarak tekme attığı.

