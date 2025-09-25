“Mülki Amirler İzin Vermedi”: Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edildi

Kendine has tarzı ile Türk Rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Hayko Cepkin’e iki şehirde konser yasağı geldi. Anadolu turu kapsamında Kayseri ve Diyarbakır’da da konser vermeye hazırlanan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konserlerinin mülki amirlerin izin vermemesi sebebiyle iptal olduğunu duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Hayko Cepkin şu ifadeleri kullandı: “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur . Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim.”