“Mülki Amirler İzin Vermedi”: Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır Konserleri İptal Edildi
Rock müziğin popüler isimlerinden Hayko Cepkin’in Anadolu turnesin kapsamındaki Kayseri ve Diyarbakır konserlerine yetkililerden izin çıkmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hayko Cepkin “Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı” dedi.
Hayko Cepkin’e Kayseri ve Diyarbakır’da konser izni verilmedi!
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
