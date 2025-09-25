onedio
Ünlü Piyanist Fazıl Say ve Sevgilisi Aslıhan And Romantik İlan-ı Aşk Paylaşımı Yaptı

Ünlü Piyanist Fazıl Say ve Sevgilisi Aslıhan And Romantik İlan-ı Aşk Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.09.2025 - 20:47

Ünlü piyanist Fazıl Say ve bir süredir birlikte olduğu bilinen sevgilisi Aslıhan And sosyal medya hesaplarından aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekti. Değerli sanatçının, sevgilisi için yazdığı ilan-ı aşk sözleri beğeni topladı. Sevenleri yorumlarda buluşarak iyi dileklerini iletmeyi eksik etmedi. Gelin detaylara geçelim!

Aşk hayatıyla magazinde adından söz ettiren Fazıl Say geçmişte iki evlilik yapmıştı.

Aşk hayatıyla magazinde adından söz ettiren Fazıl Say geçmişte iki evlilik yapmıştı.

Hareketli aşk hayatıyla anılan Fazıl Say’ın flüt sanatçısı Aslıhan And ile de evlilik kararı aldığı konuşuluyordu. İkili henüz ilişkileri için bu resmi adımı atmasa da birlikteliklerini tüm romantizmleriyle sürdürüyorlar.

Instagram hesaplarından temmuz ayında çekildikleri fotoğrafı paylaşan çifte beğeniler yağdı. 👇

Instagram hesaplarından temmuz ayında çekildikleri fotoğrafı paylaşan çifte beğeniler yağdı.

“Aşk sevgiye akar, sevgi dayanışmaya akar, koruyan bütünlük gönüllere akar, hepsinin ruhu müziğe akar, hayata akar, umutlara, hayallere, ortak bir yaşam sevdasına akar,

aydınlık bir geleceğe ve mutluluğa akar..

Aksın hep…

Aslıhan ile, Temmuz 2025”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
