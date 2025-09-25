onedio
Dolandırıcılık İddialarıyla Tutuklanan Kıvanç Talu ve Beril Talu Çifti İçin Tahliye Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2025 - 17:31 Son Güncelleme: 25.09.2025 - 17:43

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan dava kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için tahliye kararı verildi.

Kaynak: Dilek Yaman Demir / Ekol TV

Kıvanç ve Beril Talu çifti için tahliye kararı çıktı!

İstanbul'da dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin de arasında olduğu 3 sanık 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 195'er yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir'in haberine göre dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan Talu çifti hakkında tahliye kararı verildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
