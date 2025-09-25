Beklenen Ayrılık Geldi: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir’le Boşanacaklarını Duyurdu
Türk müzik dünyasının sevilen ismi Ebru Gündeş, aşklarıyla magazine damga vuran sanatçılardan. Eski eşi Reza Zarrab’la olan ilişkisi bir dönemlerin en çok konuşulan ilişkilerindendi. Şimdilerde ise Ebru Gündeş 2024’te dünyaevine girdiği yeni eşi Murat Özdemir ile magazinde sık sık adından söz ettiriyor. Aslında ikili ilişkilerini gözlerden uzak yaşasalar da boşanma dedikoduları birkaç kez kulaktan kulağa yayılmıştı. Şimdiyse beklenen ayrılık oldu ve Ebru Gündeş’ten açıklama geldi. Gelin detaylara geçelim!
Ebru Gündeş 2024’ün başlarında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti.
Ancak bugün Ebru Gündeş Instagram hesabından Özdemir’le yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu. 👇
