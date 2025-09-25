onedio
Beklenen Ayrılık Geldi: Ebru Gündeş Eşi Murat Özdemir’le Boşanacaklarını Duyurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.09.2025 - 17:21

Türk müzik dünyasının sevilen ismi Ebru Gündeş, aşklarıyla magazine damga vuran sanatçılardan. Eski eşi Reza Zarrab’la olan ilişkisi bir dönemlerin en çok konuşulan ilişkilerindendi. Şimdilerde ise Ebru Gündeş 2024’te dünyaevine girdiği yeni eşi Murat Özdemir ile magazinde sık sık adından söz ettiriyor. Aslında ikili ilişkilerini gözlerden uzak yaşasalar da boşanma dedikoduları birkaç kez kulaktan kulağa yayılmıştı. Şimdiyse beklenen ayrılık oldu ve Ebru Gündeş’ten açıklama geldi. Gelin detaylara geçelim!

Ebru Gündeş 2024’ün başlarında iş insanı Murat Özdemir ile evlenmişti.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ikilinin ilişkisi sürpriz bir birliktelik olmuştu. 2024’ün son aylarında çiftin ayrılacağına dair haberler yapılmıştı. İddialar Murat Özdemir’in bavulunu toplayıp evi terk ettiği yönündeydi. Ancak dedikolar hep sürse de o dönemler için çiftimizden bir açıklama gelmemişti.

Ancak bugün Ebru Gündeş Instagram hesabından Özdemir’le yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurdu. 👇

“Büyük bir sevgiyle, kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız.

Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır.

Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederim…

Saygılarımla”

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
