Bir Dönem Fırtınalı Aşk Yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Hakkında Bomba "Barışma" İddiası!

Bir Dönem Fırtınalı Aşk Yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Hakkında Bomba "Barışma" İddiası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 15:44

Yalı Çapkını dizisi ile aşkları başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi bir anda bitmişti. Sessiz sedasız yollarını ayıran ikili hakkında aylar sonra Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ’dan flaş iddialar geldi. Ünlü gazetecinin sözleri kulisleri hareketlendirdi. Peki, gerçekten barıştılar mı?

İşte tüm merak edilenler…

Kaynak: Gel Konuşalım

Televizyon dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri hiç şüphesiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e aitti.

Televizyon dünyasının en çok konuşulan aşk hikayelerinden biri hiç şüphesiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’e aitti.

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol alırken başlayan yakınlaşmaları kısa sürede set aşkından gerçeğe dönüşmüştü. Ancak o dönem Afra Saraçoğlu, uzun yıllardır Mert Yazıcıoğlu ile birlikteliğini sürdürüyordu. Saraçoğlu’nun sürpriz şekilde Yazıcıoğlu’ndan ayrılması ve ardından Demir’le adı anılmaya başlanması magazin gündemini adeta sallamıştı.

Her ne kadar ikili, kameralar karşısında “aşk yok” dese de tatilde deniz kenarında çekilen samimi görüntüleri her şeyi belgelemişti.

Her ne kadar ikili, kameralar karşısında “aşk yok” dese de tatilde deniz kenarında çekilen samimi görüntüleri her şeyi belgelemişti.

Sonrasında da ilişkileri bir dargın bir barışık devam etmiş, ancak hiçbir zaman özel hayatları hakkında net bir açıklama yapmamışlardı. Bir dönem aşkları bitti derken yeniden barıştıkları iddia edilmiş, derken bu defa ilişkilerini sessiz sedasız noktaladıkları öğrenilmişti.

Ayrılığın ardından ise ortalık iyice karıştı.

Ayrılığın ardından ise ortalık iyice karıştı.

Mert Ramazan Demir’in Etiler’deki bekar evine bir kadınla giriş görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Bu gelişmenin ardından çiftin birbirini takipten çıkması ve Afra Saraçoğlu’nun daha önce beğendiği fotoğraflardaki tüm beğenilerini geri çekmesi ayrılığın kesinleştiği yorumlarını güçlendirdi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Derken aylar sonra Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ’dan sürpriz bir iddia geldi.

