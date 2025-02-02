Başka Bir Kadınla Görüntülenmişti: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Aşkında Bu Sefer Sona Gelindi!
Başka Bir Kadınla Görüntülenmişti: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Aşkında Bu Sefer Sona Gelindi!
Yalı Çapkını'nın başladığı günden beri gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığını kabul etmesi oldukça zor olmuştu hatırlarsanız.
Aşk belgelendikten sonra defalarca ayrılık ve barışma haberleri çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in en son hangi noktada olduğu bir süredir muallaktaydı. Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bekar evine başka bir kadınla girdiğinde ise ortalık yeniden alevlenmişti.
Geçtiğimiz saatlerde sanıyoruz ki bu sefer son defa karşılıklı hamleler oynandı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkının sonuna gelindi. Gelin, detaylara beraber bakalım.
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Yalı Çapkını setinde aşık olan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olup oldukça ses getiren bir aşk üçgenine imza atmıştı hatırlarsanız.
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Yalı Çapkını'nın başladığı dönemde Mert Yazıcıoğlu ile beraber olan Afra Saraçoğlu, uzun yıllara yayılan ilişkisini bir anda bitirmiş, Mert Ramazan Demir hakkında çıkan aşk dedikodularını da reddetmişti.
Aşk yaşadıklarını asla kabul etmeyen ikili, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca ortada bir ilişki olduğu belgelenmiş oldu.
Sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birkaç kere beraber görüntülendiyse de özel hayatları hakkında konuşmama konusunda hep kararlı davrandı. Birçok kez ayrıldılar, birçok kez de barıştılar fakat ne zaman aşk sorulsa muhabirleri geçiştirmeyi tercih ettiler.
O kadar çok ayrıl barış hali yaşandı ki en son ne durumda olduklarını bilmiyorduk. Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in Ulus'ta Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı eve değil de Etiler'deki bekar evine başka bir kadınla girdiği görüntülenince ortalık yeniden alevlenmişti.
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Bu hadisenin üstünden yalnızca birkaç gün geçti ve sanıyoruz ki bu sefer eve başka bir kadınla girerken görüntülenme meselesi bardağı taşıran son nokta oldu! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu geçtiğimiz saatlerde birbirini takipten çıktı.
Ayrıca Afra Saraçoğlu'nun daha önce beğendiği Mert Ramazan Demir fotoğraflarındaki tüm like'ların gittiği detayı da gözden kaçmadı. Saraçoğlu tek tek like'larını çekmekle uğraşmadıysa Mert Ramazan Demir bu gece engeli de yemiş gibi gözüküyor...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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