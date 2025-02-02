Başka Bir Kadınla Görüntülenmişti: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu Aşkında Bu Sefer Sona Gelindi!

Yalı Çapkını'nın başladığı günden beri gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığını kabul etmesi oldukça zor olmuştu hatırlarsanız.

Aşk belgelendikten sonra defalarca ayrılık ve barışma haberleri çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in en son hangi noktada olduğu bir süredir muallaktaydı. Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bekar evine başka bir kadınla girdiğinde ise ortalık yeniden alevlenmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sanıyoruz ki bu sefer son defa karşılıklı hamleler oynandı ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkının sonuna gelindi. Gelin, detaylara beraber bakalım.