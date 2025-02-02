onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Hazine ve Maliye Bakanının Başlattığı İncelemeye Gönderme

Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Hazine ve Maliye Bakanının Başlattığı İncelemeye Gönderme

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.02.2025 - 22:52

Geçtiğimiz saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu tarafından şarkıcılar, oyuncular ve bağlı bulundukları ajanslara inceleme başlatılmış, kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini de yanlış beyan ettiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz aylarda vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Selin Ciğerci, haberi görünce iki çift laf etmeden duramadı. Arkasından konuşan sanatçı arkadaşlarına taş attığı bir açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu geçtiğimiz saatlerde oyuncular, şarkıcılar ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu geçtiğimiz saatlerde oyuncular, şarkıcılar ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı.

İncelemenin sonucu da oldukça ilginç çıktı. Yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu tespit edildi.

RADAR Sistemi'ne takılan toplam 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtilirken, aralarındaki bir oyuncunun da bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı vurgulandı.

RADAR Sistemi'ne takılan toplam 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtilirken, aralarındaki bir oyuncunun da bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı vurgulandı.

Oyuncunun ismi açıklanmadı ama kaçıran olduysa başlatılan incelemenin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç ay önce vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Selin Ciğerci, haberi görünce kendini tutamadı.

Birkaç ay önce vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Selin Ciğerci, haberi görünce kendini tutamadı.

Kaçıranlar için Ciğerci'nin yaşadığı süreçten de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Instagram hesabından paylaştığı hikayeye sanatçılara başlatılan vergi incelemesinin haberini ekleyen Ciğerci, "Acaba aralarında 'Selin kesin kara para akladı var bir şeyler' diyen sanatçılar var mı merak ediyorum' dedi ve ekledi;

Instagram hesabından paylaştığı hikayeye sanatçılara başlatılan vergi incelemesinin haberini ekleyen Ciğerci, "Acaba aralarında 'Selin kesin kara para akladı var bir şeyler' diyen sanatçılar var mı merak ediyorum' dedi ve ekledi;

'İsim vermek istemiyorum ama oyuncusu, şarkıcısı derken günahımı alanlar oldu. Sanki yanımdaydılar, gözleriyle görmüş gibi konuştular, kulağıma hep geldi. Masalarda neler konuştuklarınızı hep biliyorum, tanıdıklarım, selam verdiklerim bile... O zaman çok üzülmüştüm ama her neyse, elbet gerçek ortaya çıkar demiştim. Öyle işte, Allah herkesin yolunu açık etsin. En azından ben bu ülkede vergi rekortmeni oldum!'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın