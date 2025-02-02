Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Hazine ve Maliye Bakanının Başlattığı İncelemeye Gönderme
Vergi Kaçırdığı İddia Edilen Selin Ciğerci'den Hazine ve Maliye Bakanının Başlattığı İncelemeye Gönderme
Geçtiğimiz saatlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu tarafından şarkıcılar, oyuncular ve bağlı bulundukları ajanslara inceleme başlatılmış, kurulun yaptığı denetimlerde toplam 150 ünlü kişinin gelir vergisini de yanlış beyan ettiği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz aylarda vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Selin Ciğerci, haberi görünce iki çift laf etmeden duramadı. Arkasından konuşan sanatçı arkadaşlarına taş attığı bir açıklamada bulundu.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu geçtiğimiz saatlerde oyuncular, şarkıcılar ve bağlı bulundukları ajansları incelemeye aldı.
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RADAR Sistemi'ne takılan toplam 150 oyuncu ve şarkıcı olduğu belirtilirken, aralarındaki bir oyuncunun da bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı vurgulandı.
Birkaç ay önce vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen Selin Ciğerci, haberi görünce kendini tutamadı.
Instagram hesabından paylaştığı hikayeye sanatçılara başlatılan vergi incelemesinin haberini ekleyen Ciğerci, "Acaba aralarında 'Selin kesin kara para akladı var bir şeyler' diyen sanatçılar var mı merak ediyorum' dedi ve ekledi;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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