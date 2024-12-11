Vergi Usulsüzlüğü Tespit Edildi: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi!
Vergi Usulsüzlüğü Tespit Edildi: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin gündem olan davasından kısa süre MASAK, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında da inceleme başlatmıştı. Mal varlıklarına en konulan Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında yeni bir gelişme yaşandı. HaberTürk'ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; davaya giren vergi denetim raporu ortaya çıktı, milyar liralık usulsüzlük tespit edildi!
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Şatafatlı hayatlarıyla göze battıktan sonra MASAK radarına giren Dilan Polat ve eşi Engin Polat kendileri dışında pek çok fenomenin başını yakmıştı!
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Bu isimler arasında sosyal medya fenomen Selin Ciğerci ve boşandığı eşi eski futbolcu Gökhan Çıra vardı.
Ciğerci, MASAK'ın hakkında kara para davasıyla inceleme başlatmasının ardından, "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" diyerek tepki göstermişti.
Güzellik sektörüne girdikten sonra hızlı şekilde servet elde ettiği düşünülen Selin Ciğerci'nin "markalarını satıp Amerika'ya gideceği" haberi ise kısa sürede büyük ses getirmişti.
Geçtiğimiz saatlerde Ciğerci ve Çıra hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. HaberTürk'ten Ceylan Sever'in özel haberine göre; Ciğerci'ye ait 4 kozmetik şirketine ait bilirkişi heyeti beklenen raporu tamamladı.
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2021 ve 2023 yılları arasını kapsayan vergi denetim raporuna göre; ünlü fenomenin şirketlerinde vergi usulsüzleri tespit edildi. Ciğerci'nin 4 şirketinin banka hesabında yaklaşık 3 milyar liralık girdi-çıktı yapıldığı tespit edildi.
"Bana kara para aklama ve haram parayla ilgili bir şey çıkarsa kendimi öldürürüm" diyen Selin Ciğerci'nin kendi hesaplarındaki işlemlerin boyutunun da 2.6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Satış gelirlerini olan rakamdan yüksek gösterdiği öne sürülen Ciğerci'nin bu sebeple yüksek karlılık oranı elde ettiği iddia edildi.
Bilirkişi raporunda yer bir diğer dikkat çekici detaysa; piyanın dev kozmetik şirketlerinin kar oranı %4'ken, ünlü fenomenin kar oranının %50'ye yakın olması oldu!
Henüz gelir kaynağının tespit edilemediği dosya kapsamında savcılıktan yeni bir karar çıktı. Buna göre; Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ve şirketlerin filen müdürlüğünü bir kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi!
HaberTürk'ten Ceylan Sever'in özel haberini buradan da izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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(HIRSIZLIK İÇİ TAKTIKLARI MASKE İLE) 5 li çetenin gelir beyanına istinaden 3. olan arkadaştan vergileri düzgün alınsaydı, ülkede cari açık kalmıyordu. 1. sin... Devamını Gör
Ne olacak sanki yurt dışına çıkmazlar belki bi süre cezaevine girerler çıkarlar ibretlik ceza yok emsal karar olarak…
amaan ne büyük haber(!) memlekette her iş insanı vergisini eksiksiz ödüyor sanki. ayağında don olmayan varoşların şimdi gemicikleri sarayları var, bunları ko... Devamını Gör