Merve Boluğur Farklı Tarzını İlan Eden Karelerine Yenisini Ekleyince Takipçileri "Sil Lütfen" Diye Yalvardı!

Bir dönemin efsanesi Acemi Cadı ile hayatımıza giren Merve Boluğur uzun yıllardır oyunculuk yapmıyor. Son zamanlarda kariyeriyle değil özel hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyor kendisi. Ünlü oyuncu ya ilginç sosyal medya paylaşımları ya da açıklamalarıyla bolca gündeme oturuyor. Bu sefer de Instagram hesabından yeni pozunu paylaşan Boluğur takipçilerinden uyarı yedi. Pek çok kişi 'N'olur bu pozu sil!' diye isyan etti.