Merve Boluğur Farklı Tarzını İlan Eden Karelerine Yenisini Ekleyince Takipçileri "Sil Lütfen" Diye Yalvardı!
Merve Boluğur Farklı Tarzını İlan Eden Karelerine Yenisini Ekleyince Takipçileri "Sil Lütfen" Diye Yalvardı!
Bir dönemin efsanesi Acemi Cadı ile hayatımıza giren Merve Boluğur uzun yıllardır oyunculuk yapmıyor. Son zamanlarda kariyeriyle değil özel hayatıyla sıkça karşımıza çıkıyor kendisi. Ünlü oyuncu ya ilginç sosyal medya paylaşımları ya da açıklamalarıyla bolca gündeme oturuyor. Bu sefer de Instagram hesabından yeni pozunu paylaşan Boluğur takipçilerinden uyarı yedi. Pek çok kişi 'N'olur bu pozu sil!' diye isyan etti.
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Merve Boluğur, 2006-2007 yılları arasında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hayatımıza girmişti hatırlarsanız.
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O günden bu yana da hayatımızdan ve magazin manşetlerimizden çıkmayan ünlü oyuncu oldukça uzun zamandır ne bir televizyon ne de sinema projesinde yer alıyor.
Kendisi bir dönem güzelliği ve özel hayatıyla sıkça konuşuluyordu. 24 Ağustos 2015'te Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Boluğur'un evliliği 11 Eylül 2017 tarihinde tek celsede sona ermişti.
Ardından uzun bir süre kendini aşka kapatan ünlü oyuncu, 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı'nda DJ Mert Aydın'a nikah masasına oturmuştu. İkinci evliliğini yapan Boluğur'un bu birlikteliği de 23 Kasım 2022 tarihinde boşanmayla bitmişti.
O günden sonra yeni bir isimle anılmayan Merve Boluğur, özellikle son dönemlerde yaptığı tuhaf paylaşımla konuşulur oldu.
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Bir dönem güzelliğiyle Adriana Lima'yı solda sıfır bırakan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Merve Boluğur'un kısa saçlı ve deri elbiseli bu pozunu gören kullancılar isyan bayrağı çekti.
Takipçilerin pek çoğu "Abla ne olur bu fotoğrafı sil" diyerek Boluğur'a adeta yalvardı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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