Mert Vidinli'nin Ev Sahipliği Yaptığı Davetin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Türk eğlence ve medya dünyasının tanının simalarından biri olan Mert Vidinli geçtiğimiz akşam özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu gecede birçok ünlü isim boy gösterdi.

Şıklık yarışının yaşandığı gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!