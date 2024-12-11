Mert Vidinli'nin Ev Sahipliği Yaptığı Davetin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Mert Vidinli'nin Ev Sahipliği Yaptığı Davetin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!
Türk eğlence ve medya dünyasının tanının simalarından biri olan Mert Vidinli geçtiğimiz akşam özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu gecede birçok ünlü isim boy gösterdi.
Şıklık yarışının yaşandığı gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!
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Büşra Develi:
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Ayşe Özyılmazel:
Pelin Akil:
Anıl Altan:
Cihan Şensözlü & Ateş Ahlatcı:
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Pınar Altuğ:
Mustafa Oral Ünlü:
Ezgi Fındık:
Cansu Tosun:
Tuba Ünsal:
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Burak Yamantürk & Özge Özpirinçci:
Hande Gülşen Yontunç & Duygu Gülşen Tarablus:
Ayça Çağla Ilıcalı:
Berrak Tüzünataç:
Hatice Şendil:
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Merve Oflaz:
Fırat Çelik:
Şeyma Subaşı:
İlayda Alişan & Oğulcan Engin:
Deren Talu:
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Müge Boz:
Dila Tarkan:
Aleyna Tilki:
Ecem Oltulu:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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