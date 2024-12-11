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Mert Vidinli'nin Ev Sahipliği Yaptığı Davetin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Mert Vidinli'nin Ev Sahipliği Yaptığı Davetin Şık ve Rüküşlerini Sizin Oylarınızla Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.12.2024 - 11:51

Türk eğlence ve medya dünyasının tanının simalarından biri olan Mert Vidinli geçtiğimiz akşam özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu gecede birçok ünlü isim boy gösterdi. 

Şıklık yarışının yaşandığı gecenin en şık ve en rüküşlerini sizlerin oylarıyla belirliyoruz. Hazırsanız, işte başlıyoruz!

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Büşra Develi:

Büşra Develi:

Ayşe Özyılmazel:

Ayşe Özyılmazel:

Pelin Akil:

Pelin Akil:

Anıl Altan:

Anıl Altan:

Cihan Şensözlü & Ateş Ahlatcı:

Cihan Şensözlü & Ateş Ahlatcı:
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Pınar Altuğ:

Pınar Altuğ:

Mustafa Oral Ünlü:

Mustafa Oral Ünlü:

Ezgi Fındık:

Ezgi Fındık:

Cansu Tosun:

Cansu Tosun:

Tuba Ünsal:

Tuba Ünsal:
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Burak Yamantürk & Özge Özpirinçci:

Burak Yamantürk & Özge Özpirinçci:

Hande Gülşen Yontunç & Duygu Gülşen Tarablus:

Hande Gülşen Yontunç & Duygu Gülşen Tarablus:

Ayça Çağla Ilıcalı:

Ayça Çağla Ilıcalı:

Berrak Tüzünataç:

Berrak Tüzünataç:

Hatice Şendil:

Hatice Şendil:
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Merve Oflaz:

Merve Oflaz:

Fırat Çelik:

Fırat Çelik:

Şeyma Subaşı:

Şeyma Subaşı:

İlayda Alişan & Oğulcan Engin:

İlayda Alişan & Oğulcan Engin:

Deren Talu:

Deren Talu:
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Müge Boz:

Müge Boz:

Dila Tarkan:

Dila Tarkan:

Aleyna Tilki:

Aleyna Tilki:

Ecem Oltulu:

Ecem Oltulu:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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